https://tr.sputniknews.com/20220801/muharrem-ince-6li-masa-bir-araya-gelecek-ali-babacan-ekonominin-direksiyonuna-gececek--1059389530.html

Muharrem İnce: 6'lı masa bir araya gelecek, Ali Babacan ekonominin direksiyonuna geçecek

Muharrem İnce: 6'lı masa bir araya gelecek, Ali Babacan ekonominin direksiyonuna geçecek

Muğla'da temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "6'lı masa bir araya gelecek. Ali Babacan ekonominin direksiyonuna geçecek. Türkiye uçacak... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T23:03+0300

2022-08-01T23:03+0300

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dünya

muharrem ince

memleket partisi

ali baba

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Datça, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.Partisinin Fethiye ilçe başkanlığının açılışını yapan İnce, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.İnce, kentteki bir otelde gazetecilere yatığı açıklamada, Muğla'nın sadece bir turizm merkezi değil, tarımda da söz sahibi olduğunu söyledi.Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, "6'lı masa bir araya gelecek. Ali Babacan ekonominin direksiyonuna geçecek. Türkiye uçacak öyle mi? Ben eski arkadaşlarımın aklına şaşayım. 13 sene Babacan yönetmedi mi ekonomiyi? O özelleştirmeler yapılırken neredeydi?" diye konuştu.Memleket Partisi'nin Türkiye'nin "dik duruşlu partisi" olduğunu belirten İnce, "Çok netiz. Gizli kapaklı işlerimiz yok. Allah'ın izni, milletin isteğiyle karış karış ülkeyi dolaşıp bunu gerçekleştireceğiz" dedi.Ardından Dalaman ilçesine geçerek, partisinin ilçe başkanlığının açılışını yapan İnce, Ortaca ve Köyceğiz'de de otobüsten vatandaşları selamladı.Datça ilçe başkanlığının da açılışını gerçekleştiren İnce, daha sonra Marmaris'e giderek, Atatürk Meydanı'nda partililer tarafından karşılandı. Yat limanında yürüyüş yaparak, esnaf ziyaretinde bulunan İnce, tatilcilerle sohbet etti.

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muharrem ince, memleket partisi, ali baba