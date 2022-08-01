https://tr.sputniknews.com/20220801/otomobil-marmarayin-tel-orgusunde-asili-kaldi-1059349657.html

Otomobil, Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı

Otomobil, Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı

Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil raylara ramak kala dururken kazada... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T00:55+0300

2022-08-01T00:55+0300

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türkiye

marmaray

otomobil

tel örgü

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Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil raylara ramak kala durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans içerisindeki kontrollerinin ardından sürücü sağlık problemleri olmadığı gerekçesi ile bırakıldı.Kaza yaparak askıda kalan otomobil, ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemleri alması ile birlikte çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza, Marmaray seferlerini etkilemezken polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

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marmaray, otomobil, tel örgü