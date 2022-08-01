https://tr.sputniknews.com/20220801/otomobil-marmarayin-tel-orgusunde-asili-kaldi-1059349657.html
Otomobil, Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı
Otomobil, Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı
Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil raylara ramak kala dururken kazada... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T00:55+0300
2022-08-01T00:55+0300
2022-08-01T01:04+0300
türkiye
marmaray
otomobil
tel örgü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059349512_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_419764ae0867e1c2ac33c30f0add3cae.jpg
Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil raylara ramak kala durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans içerisindeki kontrollerinin ardından sürücü sağlık problemleri olmadığı gerekçesi ile bırakıldı.Kaza yaparak askıda kalan otomobil, ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemleri alması ile birlikte çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza, Marmaray seferlerini etkilemezken polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059349512_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_61047f5e054d78b51a421884aa8b6943.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marmaray, otomobil, tel örgü
Otomobil, Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı
00:55 01.08.2022 (güncellendi: 01:04 01.08.2022) Abone ol
Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil raylara ramak kala dururken kazada yaralanma olmadı.
Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil raylara ramak kala durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulans içerisindeki kontrollerinin ardından sürücü sağlık problemleri olmadığı gerekçesi ile bırakıldı.
Kaza yaparak askıda kalan otomobil, ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemleri alması ile birlikte çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza, Marmaray seferlerini etkilemezken polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.