Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220801/otomobil-marmarayin-tel-orgusunde-asili-kaldi-1059349657.html
Otomobil, Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı
Otomobil, Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı
Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil raylara ramak kala dururken kazada... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T00:55+0300
2022-08-01T01:04+0300
türkiye
marmaray
otomobil
tel örgü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059349512_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_419764ae0867e1c2ac33c30f0add3cae.jpg
Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil raylara ramak kala durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans içerisindeki kontrollerinin ardından sürücü sağlık problemleri olmadığı gerekçesi ile bırakıldı.Kaza yaparak askıda kalan otomobil, ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemleri alması ile birlikte çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza, Marmaray seferlerini etkilemezken polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059349512_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_61047f5e054d78b51a421884aa8b6943.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marmaray, otomobil, tel örgü

Otomobil, Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı

00:55 01.08.2022 (güncellendi: 01:04 01.08.2022)
© İHAOtomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı
Otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil raylara ramak kala dururken kazada yaralanma olmadı.
Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek Marmaray tren raylarının kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil raylara ramak kala durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulans içerisindeki kontrollerinin ardından sürücü sağlık problemleri olmadığı gerekçesi ile bırakıldı.
Kaza yaparak askıda kalan otomobil, ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemleri alması ile birlikte çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza, Marmaray seferlerini etkilemezken polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала