https://tr.sputniknews.com/20220801/rusya-ukraynali-askerler-harkov-ve-zaporijya-yonlerinde-toplu-olarak-firar-ediyor-1059365667.html
Rusya: Ukraynalı askerler, Harkov ve Zaporijya yönlerinde toplu olarak firar ediyor
Rusya: Ukraynalı askerler, Harkov ve Zaporijya yönlerinde toplu olarak firar ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov ve Zaporijya yönlerinde iki tugayda verilen büyük kayıplar nedeniyle... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T13:12+0300
2022-08-01T13:12+0300
2022-08-01T13:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
odessa
zaporijya
harkov
igor konaşenkov
rusya savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054185397_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8137aba38c427a57cad8123878f0be63.jpg
Konaşenkov, "93. mekanize tugayının Harkov yönünde ve 128. dağ taarruz tugayının Zaporijya yönünde verdiği geri döndürülemez büyük kayıplar nedeniyle mevzilerin toplu olarak terk edildiği ve bu birliklerin personelinin Ukrayna'nın orta ve batı bölgelerine firar ettiği gözleniyor" ifadelerini kullandı. 'Odessa'da Harpoon kıyı füze kompleksine ait fırlatma düzeneği imha edildi'Odessa Bölgesi'nde ABD yapımı Harpoon kıyı füze kompleksine ait bir fırlatma rampasının imha edildiğini belirtti.Sözcü, "Odessa Bölgesi'nin Velikiy Dalçik yerleşiminde ABD yapımı Harpoon gemisavar füze kompleksine ait fırlatma rampası imha edildi" dedi.Rus yetkili, Harkov kentinde endüstriyel araçlar üretim 'Ukrainskiye energeticheskie maşinı' firmasının fabrikasına yapılan yüksek hassasiyetli atışlar sonucunda ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemlerine (HIMARS) ait 2 fırlatma rampasının imha edildiğini aktardı.Konaşenkov, bu operasyon sonucunda 53 Ukraynalı asker ile yabancı paralı askerin imha edildiğinin altını çizdi.Rus güçlerinin Ukrayna topraklarındaki askeri tesisleri vurmaya devam ettiğini anlatan Konaşenkov, Harkov'daki bir askeri geçici konuşlanma noktasının havadan vurulması sonucu 200 asker ile 7 askeri teçhizatın yok edildiğini kaydetti.Konaşenkov, son 24 saat içinde 10 İHA, 2 mühimmat deposu, 1 yakıt destek merkezi imha edildiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/msb-acikladi-ilk-tahil-gemisi-bugun-hareket-ediyor-1059354059.html
rusya
ukrayna
odessa
zaporijya
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054185397_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_ba8db643b94f14459740d1592f04fa1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, odessa, zaporijya, harkov, igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı
Rusya: Ukraynalı askerler, Harkov ve Zaporijya yönlerinde toplu olarak firar ediyor
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov ve Zaporijya yönlerinde iki tugayda verilen büyük kayıplar nedeniyle toplu olarak firar ettiğini ve mevzilerini terk ettiğini belirtti.
Konaşenkov, "93. mekanize tugayının Harkov yönünde ve 128. dağ taarruz tugayının Zaporijya yönünde verdiği geri döndürülemez büyük kayıplar nedeniyle mevzilerin toplu olarak terk edildiği ve bu birliklerin personelinin Ukrayna'nın orta ve batı bölgelerine firar ettiği gözleniyor" ifadelerini kullandı.
'Odessa'da Harpoon kıyı füze kompleksine ait fırlatma düzeneği imha edildi'
Odessa Bölgesi'nde ABD yapımı Harpoon kıyı füze kompleksine ait bir fırlatma rampasının imha edildiğini belirtti.
Sözcü, "Odessa Bölgesi'nin Velikiy Dalçik yerleşiminde ABD yapımı Harpoon gemisavar füze kompleksine ait fırlatma rampası imha edildi" dedi.
Rus yetkili, Harkov kentinde endüstriyel araçlar üretim 'Ukrainskiye energeticheskie maşinı' firmasının fabrikasına yapılan yüksek hassasiyetli atışlar sonucunda ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemlerine (HIMARS) ait 2 fırlatma rampasının imha edildiğini aktardı.
Konaşenkov, bu operasyon sonucunda 53 Ukraynalı asker ile yabancı paralı askerin imha edildiğinin altını çizdi.
Rus güçlerinin Ukrayna topraklarındaki askeri tesisleri vurmaya devam ettiğini anlatan Konaşenkov, Harkov'daki bir askeri geçici konuşlanma noktasının havadan vurulması sonucu 200 asker ile 7 askeri teçhizatın yok edildiğini kaydetti.
Konaşenkov, son 24 saat içinde 10 İHA, 2 mühimmat deposu, 1 yakıt destek merkezi imha edildiğini de sözlerine ekledi.