https://tr.sputniknews.com/20220801/rusya-ukraynali-askerler-harkov-ve-zaporijya-yonlerinde-toplu-olarak-firar-ediyor-1059365667.html

Rusya: Ukraynalı askerler, Harkov ve Zaporijya yönlerinde toplu olarak firar ediyor

Rusya: Ukraynalı askerler, Harkov ve Zaporijya yönlerinde toplu olarak firar ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov ve Zaporijya yönlerinde iki tugayda verilen büyük kayıplar nedeniyle... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T13:12+0300

2022-08-01T13:12+0300

2022-08-01T13:12+0300

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igor konaşenkov

rusya savunma bakanlığı

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Konaşenkov, "93. mekanize tugayının Harkov yönünde ve 128. dağ taarruz tugayının Zaporijya yönünde verdiği geri döndürülemez büyük kayıplar nedeniyle mevzilerin toplu olarak terk edildiği ve bu birliklerin personelinin Ukrayna'nın orta ve batı bölgelerine firar ettiği gözleniyor" ifadelerini kullandı. 'Odessa'da Harpoon kıyı füze kompleksine ait fırlatma düzeneği imha edildi'Odessa Bölgesi'nde ABD yapımı Harpoon kıyı füze kompleksine ait bir fırlatma rampasının imha edildiğini belirtti.Sözcü, "Odessa Bölgesi'nin Velikiy Dalçik yerleşiminde ABD yapımı Harpoon gemisavar füze kompleksine ait fırlatma rampası imha edildi" dedi.Rus yetkili, Harkov kentinde endüstriyel araçlar üretim 'Ukrainskiye energeticheskie maşinı' firmasının fabrikasına yapılan yüksek hassasiyetli atışlar sonucunda ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemlerine (HIMARS) ait 2 fırlatma rampasının imha edildiğini aktardı.Konaşenkov, bu operasyon sonucunda 53 Ukraynalı asker ile yabancı paralı askerin imha edildiğinin altını çizdi.Rus güçlerinin Ukrayna topraklarındaki askeri tesisleri vurmaya devam ettiğini anlatan Konaşenkov, Harkov'daki bir askeri geçici konuşlanma noktasının havadan vurulması sonucu 200 asker ile 7 askeri teçhizatın yok edildiğini kaydetti.Konaşenkov, son 24 saat içinde 10 İHA, 2 mühimmat deposu, 1 yakıt destek merkezi imha edildiğini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220801/msb-acikladi-ilk-tahil-gemisi-bugun-hareket-ediyor-1059354059.html

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rusya, ukrayna, odessa, zaporijya, harkov, igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı