https://tr.sputniknews.com/20220801/msb-acikladi-ilk-tahil-gemisi-bugun-hareket-ediyor-1059354059.html

MSB: Ukrayna'dan ilk tahıl gemisi bugün hareket ediyor

MSB: Ukrayna'dan ilk tahıl gemisi bugün hareket ediyor

MSB, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini bildirdi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T07:35+0300

2022-08-01T07:35+0300

2022-08-01T07:51+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

dünya

tahıl

lübnan

odessa

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rusya

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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan saat 08.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30’da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.22 Temmuz'da Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Rusya ve Ukrayna tarafları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenmişti. İmzaların atılmasını izleyen haftada ise Milli Savunma Üniversitesi içerisine Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkez’in, Ukrayna'daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanklarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izleyeceği, Karadeniz'de oluşturulan koridoru kullanacak olan gemilerin ise, gerekmesi durumunda Boğazlardan geçmeden önce denetleneceği bildirildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, lübnan, odessa, ukrayna, rusya