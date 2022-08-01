https://tr.sputniknews.com/20220801/sudanda-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1059352515.html
Sudan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Sudan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin batısındaki Batı Darfur eyaletinde, 16 yaşında bir öğrencide ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini bildirdi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T04:55+0300
2022-08-01T04:55+0300
2022-08-01T05:07+0300
maymun çiçeği virüsü
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Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ulusal Laboratuvarda (Stack) yapılan test sonucuna göre bir kişide maymun çiçeği vakası görüldüğü belirtildi.Açıklamada, hastalık şüphesi olan vaka sayısının 38'e ulaştığı, Batı Darfur eyaletindeki vaka hariç hepsinin negatif olduğu bildirildi.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220727/dso-yuzde-70i-avrupa-yuzde-25i-amerikada-olmak-uzere-maymun-cicegi-virusu-vakalari-18-bini-asti-1059210535.html
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maymun çiçeği virüsü, sudan, dsö
Sudan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
04:55 01.08.2022 (güncellendi: 05:07 01.08.2022) Abone ol
Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin batısındaki Batı Darfur eyaletinde, 16 yaşında bir öğrencide ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini bildirdi.
Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ulusal Laboratuvarda (Stack) yapılan test sonucuna göre bir kişide maymun çiçeği vakası görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, hastalık şüphesi olan vaka sayısının 38'e ulaştığı, Batı Darfur eyaletindeki vaka hariç hepsinin negatif olduğu bildirildi.
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.