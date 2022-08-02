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Almanya’da 2 bin 724 maymun çiçeği vakası tespit edildi
Almanya’da 2 bin 724 maymun çiçeği vakası tespit edildi
Almanya’da şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T18:14+0300
2022-08-02T18:14+0300
yaşam
maymun çiçeği virüsü
almanya
robert koch enstitüsü
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Almanya'da, Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son olarak Stuttgart ve Erfurt kentlerinde 15 ve 17 yaşındaki 2 çocuğun maymun çiçeği virüsüne yakalandığı ifade edildi.Eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği virüsü vakasını RKI’ye ilettiği kaydedilen açıklamada, bunların sadece 5'inin kadın olduğu belirtildi.Açıklamada, virüse yakalananların büyük çoğunluğunun ağır hastalanmadığı kaydedildi.Dünya Sağlık Örgütü, 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-koca-turkiyede-5-maymun-cicegi-hastasi-tespit-edildi-1059399659.html
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maymun çiçeği virüsü, almanya, robert koch enstitüsü

Almanya’da 2 bin 724 maymun çiçeği vakası tespit edildi

18:14 02.08.2022
© AAAlmanya - bayrak
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Almanya’da şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.
Almanya'da, Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son olarak Stuttgart ve Erfurt kentlerinde 15 ve 17 yaşındaki 2 çocuğun maymun çiçeği virüsüne yakalandığı ifade edildi.
Eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği virüsü vakasını RKI’ye ilettiği kaydedilen açıklamada, bunların sadece 5'inin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalananların büyük çoğunluğunun ağır hastalanmadığı kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü, 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
TÜRKİYE
Bakan Koca: Türkiye’de 5 maymun çiçeği hastası tespit edildi
10:58
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