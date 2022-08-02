https://tr.sputniknews.com/20220802/almanyada-2-bin-724-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1059422076.html

Almanya’da 2 bin 724 maymun çiçeği vakası tespit edildi

Almanya’da 2 bin 724 maymun çiçeği vakası tespit edildi

Almanya’da şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T18:14+0300

2022-08-02T18:14+0300

2022-08-02T18:14+0300

yaşam

maymun çiçeği virüsü

almanya

robert koch enstitüsü

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Almanya'da, Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son olarak Stuttgart ve Erfurt kentlerinde 15 ve 17 yaşındaki 2 çocuğun maymun çiçeği virüsüne yakalandığı ifade edildi.Eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği virüsü vakasını RKI’ye ilettiği kaydedilen açıklamada, bunların sadece 5'inin kadın olduğu belirtildi.Açıklamada, virüse yakalananların büyük çoğunluğunun ağır hastalanmadığı kaydedildi.Dünya Sağlık Örgütü, 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-koca-turkiyede-5-maymun-cicegi-hastasi-tespit-edildi-1059399659.html

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maymun çiçeği virüsü, almanya, robert koch enstitüsü