https://tr.sputniknews.com/20220802/ilk-tahil-gemisi-rozani-bugun-istanbulda-1059401345.html

İlk tahıl gemisi Rozani bugün İstanbul'da olacak: 'Denetleme neticesine göre yoluna devam edecek'

İlk tahıl gemisi Rozani bugün İstanbul'da olacak: 'Denetleme neticesine göre yoluna devam edecek'

Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından imzalanan 'Tahıl Sevkiyatı' anlaşması kapsamında, Ukrayna’nın tahıl gemisi Razoni dün Odessa... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T11:34+0300

2022-08-02T11:34+0300

2022-08-02T12:07+0300

tahıl

dünya

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ukrayna

gemi

türkiye

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22 Temmuz'da Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasının imzalanmasının ardından dün Ukrayna'nın Odessa Limanı’ndan ayrılan tahıl yüklü gemi Razoni, bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor.20 milyon ton tahıl taşıyan geminin son durumu ve anlaşma hakkında Milli Savunma Üniversitesi içerisine kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme yapılıyor. 'Denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecek'Toplantıda konuşan Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğgeneral Özcan Altunbulak, merkezin, girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapmak, bu gemilerin Ukrayna limanlarına giriş çıkış planını oluşturmak ve uygulamak, Türkiye’de belirlenecek bir limandan Ukrayna’ya giden ve gelen gemilerin denetimini yaptırmak, uydu internet ve diğer muhabere imkanları ile ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip etmek, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile koordineli olarak icra etmek görevlerini üstlendiğini söyledi. Altunbulak, hali hazırda Ukrayna’nın üç limanı’ndan tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edildiğini bildirdi ve şu bilgileri paylaştı: "Daha önceden gelmesini beklediğimiz ve takip ettiğimiz RAZONI isimli geminin, deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında RAZONI isimli gemiye, Türkiye, Rusya, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle, denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir. Dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kollektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğumuzun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."

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tahıl, rusya, ukrayna, gemi, türkiye