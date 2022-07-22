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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220722/tahil-sevkiyati-anlasmasinda-imzalar-atiliyor-1059007001.html
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda imzalar atılıyor
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda imzalar atılıyor
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Rusya ve Ukrayna tarafları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T16:08+0300
2022-07-22T16:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
tahıl sevkiyatı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, tahılın dünya pazarlarına ulaşmasının önünü açacak anlaşmanın imzalanması için İstanbul’a ulaştı.Öte yandan, Ukrayna’nın anlaşmanın kendiyle ilgili olan kısmını imzaladığı açıklandı.Rusya ve Ukrayna taraflarının yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan törenin 16:30'da Dolmabahçe Ofisi'nde başlaması bekleniyor.
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, tahıl sevkiyatı

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda imzalar atılıyor

16:08 22.07.2022
© SputnikTahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
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Ayrıntılar geliyor
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Rusya ve Ukrayna tarafları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde başlaması bekleniyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, tahılın dünya pazarlarına ulaşmasının önünü açacak anlaşmanın imzalanması için İstanbul’a ulaştı.
Öte yandan, Ukrayna’nın anlaşmanın kendiyle ilgili olan kısmını imzaladığı açıklandı.
Rusya ve Ukrayna taraflarının yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan törenin 16:30'da Dolmabahçe Ofisi'nde başlaması bekleniyor.
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