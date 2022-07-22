https://tr.sputniknews.com/20220722/tahil-sevkiyati-anlasmasinda-imzalar-atiliyor-1059007001.html
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda imzalar atılıyor
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda imzalar atılıyor
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Rusya ve Ukrayna tarafları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T16:08+0300
2022-07-22T16:08+0300
2022-07-22T16:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
tahıl sevkiyatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059015047_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6c729143c64cabc968979330d3af060a.jpg
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, tahılın dünya pazarlarına ulaşmasının önünü açacak anlaşmanın imzalanması için İstanbul’a ulaştı.Öte yandan, Ukrayna’nın anlaşmanın kendiyle ilgili olan kısmını imzaladığı açıklandı.Rusya ve Ukrayna taraflarının yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan törenin 16:30'da Dolmabahçe Ofisi'nde başlaması bekleniyor.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059015047_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_62e1122e79389595d66a15f2bbe9b498.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, ukrayna, rusya, tahıl sevkiyatı
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda imzalar atılıyor
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Rusya ve Ukrayna tarafları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde başlaması bekleniyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, tahılın dünya pazarlarına ulaşmasının önünü açacak anlaşmanın imzalanması için İstanbul’a ulaştı
.
Öte yandan, Ukrayna’nın anlaşmanın kendiyle ilgili olan kısmını imzaladığı açıklandı
.
Rusya ve Ukrayna taraflarının yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan törenin 16:30'da Dolmabahçe Ofisi'nde başlaması bekleniyor.