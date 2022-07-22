https://tr.sputniknews.com/20220722/tahil-sevkiyati-anlasmasinda-imzalar-atiliyor-1059007001.html

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda imzalar atılıyor

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda imzalar atılıyor

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Rusya ve Ukrayna tarafları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T16:08+0300

2022-07-22T16:08+0300

2022-07-22T16:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

tahıl sevkiyatı

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, tahılın dünya pazarlarına ulaşmasının önünü açacak anlaşmanın imzalanması için İstanbul’a ulaştı.Öte yandan, Ukrayna’nın anlaşmanın kendiyle ilgili olan kısmını imzaladığı açıklandı.Rusya ve Ukrayna taraflarının yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan törenin 16:30'da Dolmabahçe Ofisi'nde başlaması bekleniyor.

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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, tahıl sevkiyatı