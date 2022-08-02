https://tr.sputniknews.com/20220802/irandaki-sel-felaketinde-can-kaybi-70i-asti--1059390868.html
İran’daki sel felaketinde can kaybı 70'i aştı
İran’daki sel felaketinde can kaybı 70'i aştı
İran’ın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı 70'i geçti. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T00:01+0300
2022-08-02T00:01+0300
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İran’da 22 Temmuz tarihinde başlayan ve ülkenin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı 76’ya yükselirken, 16 kişinin ise hala kayıp olduğu açıklandı. İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, “Selin başladığı günden bu yana ölü sayısı artmaya devam ediyor. Şu ana kadar 76 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi ise kayıp” dedi.Ülkede 24 eyaletin selden etkilendiğini söyleyen Velipur, “Başkent Tahran selden en çok etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı eyalet. Sadece 43 kişi Tahran’daki selde hayatını kaybetti” ifadelerini kullanarak, “Sel felaketinde 20 bin konut konut zarar gördü ve konutlardan 13 bininin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ve kalan 7 bin konut ise tamamen kullanılamaz durumda” dedi.2019 yılında İran'ın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde de 76 kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220731/iranda-siddetli-yagislarla-olusan-sellerde-can-kaybi-69a-yukseldi-1059336556.html
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iran, sel, sel felaketi, ölü, ölü sayısı
İran’daki sel felaketinde can kaybı 70'i aştı
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İran’ın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı 70'i geçti.
İran’da 22 Temmuz tarihinde başlayan ve ülkenin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı 76’ya yükselirken, 16 kişinin ise hala kayıp olduğu açıklandı.
İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, “Selin başladığı günden bu yana ölü sayısı artmaya devam ediyor. Şu ana kadar 76 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi ise kayıp” dedi.
Ülkede 24 eyaletin selden etkilendiğini söyleyen Velipur, “Başkent Tahran selden en çok etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı eyalet. Sadece 43 kişi Tahran’daki selde hayatını kaybetti” ifadelerini kullanarak, “Sel felaketinde 20 bin konut konut zarar gördü ve konutlardan 13 bininin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ve kalan 7 bin konut ise tamamen kullanılamaz durumda” dedi.
2019 yılında İran'ın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde de 76 kişi hayatını kaybetmişti.