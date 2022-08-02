KLİMİK: Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz

"Aşılar konusunda bilimsel önerilerle halkımızı aydınlatmaya çalışan dernek başkanımız Prof. Dr. Serap Şimşek-Yavuz ve derneğimiz Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol başta olmak üzere bilim insanlarını aylardır tehdit eden, hedef gösteren örgütlü grubun üyesi olan bir şahıs tehditlerini eyleme geçirmeye kalkmıştır. Kendini sosyal medya hesabında “avcı” diye tanımlayan ve silahlı pozlar veren bu kişi yaptığı teknik takibin ardından Prof. Dr. Esin Şenol’un ofisinin olduğu binaya kadar gelerek kendisini “avlamak için beklediğini” yine sosyal medya hesabından paylaşabilme cesareti gösterebilmiştir. Prof. Dr. Esin Şenol’un o saatlerde orada bulunmaması büyük bir felaketi önlemiştir. Emniyet görevlilerinin bu kişiyle ilgili gerekli incelemeleri başlatmış ve tedbirleri almış olması biraz olsun rahatlatıcı olmakla birlikte benzeri olayların yaşanmaması adına daha fazlasına ihtiyaç olduğu kesindir. Aşı karşıtı kişilerin sosyal medya üzerinden organize bir şekilde yürüttükleri hakaret ve tehditler ne yazık ki karşılıksız kalmakta, herhangi bir yasal takip yapılmamaktadır. Kendilerine karşı yetkili makamların gösterdiği toleranstan cesaret alarak saldırgan tavırlarına devam etmektedirler. Bu yaklaşımları halkın sağlığını tehdit etmenin ötesine geçerek doğrudan bilim insanlarının canına kastedilmesi noktasına gelmiştir. Ülkemizde aşı karşıtı kişilerin bilim insanlarını öldürmeye yeltenmiş olmaları yetkili makamlar tarafından ciddiye alınmalıdır.