https://tr.sputniknews.com/20220802/sarikamista-uzerinde-insan-figurleri-olan-tas-bulundu-1059419583.html

Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri olan taş bulundu

Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri olan taş bulundu

Sarıkamış’ta üzerinde insan figürleri bulunan taş, ilgi odağı oldu. Taşın bin 500 yılık olduğu ileri sürüldü. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T16:55+0300

2022-08-02T16:55+0300

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sarıkamış

yaşam

taş

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Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde bulunan tarihi yapı ve üzerinde insan figürlerinin olduğu taş, köye ziyarete gelen vatandaşların ilgisini çekti. Yaklaşık bin 500 yıllık olduğu ileri sürülen insan figürlü taşın, geçmişe ışık tuttuğu ve Kars’ta yaşamış medeniyetleri bir kez daha gözler önüne çektiği belirtildi.Cep telefonuyla görüntüsü çekilen taşta, atın üzerinde avcı ve av hayvanları resimleri bulunuyor.

sarıkamış

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sarıkamış, taş