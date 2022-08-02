https://tr.sputniknews.com/20220802/sarikamista-uzerinde-insan-figurleri-olan-tas-bulundu-1059419583.html
Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri olan taş bulundu
Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri olan taş bulundu
Sarıkamış’ta üzerinde insan figürleri bulunan taş, ilgi odağı oldu. Taşın bin 500 yılık olduğu ileri sürüldü. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T16:55+0300
2022-08-02T16:55+0300
2022-08-02T17:10+0300
sarıkamış
yaşam
taş
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Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde bulunan tarihi yapı ve üzerinde insan figürlerinin olduğu taş, köye ziyarete gelen vatandaşların ilgisini çekti. Yaklaşık bin 500 yıllık olduğu ileri sürülen insan figürlü taşın, geçmişe ışık tuttuğu ve Kars’ta yaşamış medeniyetleri bir kez daha gözler önüne çektiği belirtildi.Cep telefonuyla görüntüsü çekilen taşta, atın üzerinde avcı ve av hayvanları resimleri bulunuyor.
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sarıkamış, taş
Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri olan taş bulundu
16:55 02.08.2022 (güncellendi: 17:10 02.08.2022) Abone ol
Sarıkamış’ta üzerinde insan figürleri bulunan taş, ilgi odağı oldu. Taşın bin 500 yılık olduğu ileri sürüldü.
Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde bulunan tarihi yapı ve üzerinde insan figürlerinin olduğu taş, köye ziyarete gelen vatandaşların ilgisini çekti.
Yaklaşık bin 500 yıllık olduğu ileri sürülen insan figürlü taşın, geçmişe ışık tuttuğu ve Kars’ta yaşamış medeniyetleri bir kez daha gözler önüne çektiği belirtildi.
Cep telefonuyla görüntüsü çekilen taşta, atın üzerinde avcı ve av hayvanları resimleri bulunuyor.