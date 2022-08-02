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Sayıştay Başsavcılığı'na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Altıntaş atandı
Sayıştay Başsavcılığı'na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Altıntaş atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sayıştay Başsavcılığı’na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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Sayıştay Başsavcılığı'na, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararla Sayıştay Başsavcılığı'na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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atama, sayıştay, resmi gazete

Sayıştay Başsavcılığı'na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Altıntaş atandı

00:14 02.08.2022 (güncellendi: 00:27 02.08.2022)
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sayıştay Başsavcılığı’na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş getirildi.
Sayıştay Başsavcılığı'na, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararla Sayıştay Başsavcılığı'na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.
Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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