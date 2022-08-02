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Yunan basınından Türkiye'nin iletişim modelini örnek alma önerisi: 'Yunan mevkidaşına ihtiyaç var'
Yunan basınından Türkiye'nin iletişim modelini örnek alma önerisi: 'Yunan mevkidaşına ihtiyaç var'
Yunanistan'daki Kathimerini gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'Yunan versiyonunun göreve getirilmesi'... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T21:55+0300
2022-08-02T22:00+0300
fahrettin altun
dünya
yunan
basın
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Kathimerini gazetesindeki yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Bilimsel Direktörü Sotiris Serbos, Altun'un 24 Temmuz'da Kathimerini gazetesinde yayımlanan röportajını okurken, Fahrettin Altun'un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etti.Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen, bölgesel etkinliği artan Türkiye'de, 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğuna dikkatin çekildiği yazıda, Altun'un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre yazıda, Yunanistan'ın da bu alandaki zaafını gidermek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilerek, "Altun'un da vurguladığı üzere, Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için geçmişe kıyasla daha orantısız şekilde ilerliyor. Türkiye'nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz" değerlendirmesinde bulunuldu.
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fahrettin altun, yunan, basın

Yunan basınından Türkiye'nin iletişim modelini örnek alma önerisi: 'Yunan mevkidaşına ihtiyaç var'

21:55 02.08.2022 (güncellendi: 22:00 02.08.2022)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Yunanistan'daki Kathimerini gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'Yunan versiyonunun göreve getirilmesi' önerisinde bulunuldu.
Kathimerini gazetesindeki yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Bilimsel Direktörü Sotiris Serbos, Altun'un 24 Temmuz'da Kathimerini gazetesinde yayımlanan röportajını okurken, Fahrettin Altun'un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etti.
Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen, bölgesel etkinliği artan Türkiye'de, 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğuna dikkatin çekildiği yazıda, Altun'un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek olduğu aktarıldı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre yazıda, Yunanistan'ın da bu alandaki zaafını gidermek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilerek, "Altun'un da vurguladığı üzere, Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için geçmişe kıyasla daha orantısız şekilde ilerliyor. Türkiye'nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz" değerlendirmesinde bulunuldu.
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