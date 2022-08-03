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https://tr.sputniknews.com/20220803/ahu-yagtu-cem-yilmazi-icraya-verdi-1059452795.html
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verdi
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verdi
Oyuncu Ahu Yağtu, eski eşi komedyen Cem Yılmaz'ın oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakayı ödemediğini belirterek icraya başvurdu. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T13:24+0300
2022-08-03T13:36+0300
cem yılmaz
yaşam
icra
nafaka
dolar
ahu yağtu
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Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal için eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin liraya düşürmesinin ardından, Yağtu'dan istinaf hamlesi geldi. Yağtu kararın kesinleşmediğini belirterek, "Kanunen nafakayı 10 bin dolar yatırmalı" diyerek Cem Yılmaz'ı icraya verdi.Cem Yılmaz 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelen çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti. Cem Yılmaz’ın, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu’ya dava açan komedyen nafakayı dolar bazında değil artık 40 bin lira olarak ödemek istedi.Mahkeme, Cem Yılmaz’ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin lira olarak belirlenmesine hükmetti. Mahkeme kararı sonrası Ahu Yağtu avukatı aracılığıyla kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre Cem Yılmaz mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin lira olarak yatırınca Ahu Yağtu, eski eşini icraya verdi. Ahu Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti.Cem Yılmaz da icraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirterek hakkında başlatılan icra işleminin kaldırılmasını talep etti.
https://tr.sputniknews.com/20210601/cem-yilmaz-eski-esi-ahu-yagtuya-odedigi-10-bin-dolarlik-nafakanin-azaltilmasini-istedi-1044631275.html
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cem yılmaz, icra, nafaka, dolar, ahu yağtu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verdi

13:24 03.08.2022 (güncellendi: 13:36 03.08.2022)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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Oyuncu Ahu Yağtu, eski eşi komedyen Cem Yılmaz'ın oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakayı ödemediğini belirterek icraya başvurdu.
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal için eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin liraya düşürmesinin ardından, Yağtu'dan istinaf hamlesi geldi. Yağtu kararın kesinleşmediğini belirterek, "Kanunen nafakayı 10 bin dolar yatırmalı" diyerek Cem Yılmaz'ı icraya verdi.
Cem Yılmaz 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelen çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti. Cem Yılmaz’ın, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.
Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu’ya dava açan komedyen nafakayı dolar bazında değil artık 40 bin lira olarak ödemek istedi.
Mahkeme, Cem Yılmaz’ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin lira olarak belirlenmesine hükmetti. Mahkeme kararı sonrası Ahu Yağtu avukatı aracılığıyla kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.
Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre Cem Yılmaz mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin lira olarak yatırınca Ahu Yağtu, eski eşini icraya verdi. Ahu Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti.
Cem Yılmaz da icraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirterek hakkında başlatılan icra işleminin kaldırılmasını talep etti.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2021
DÜNYA
Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi
1 Haziran 2021, 13:11
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