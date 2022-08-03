https://tr.sputniknews.com/20220803/arastirma-sanilanin-aksine-evli-yada-universite-mezunu-erkekler-kadinlardan-daha-uzun-yasiyor-1059454410.html

Araştırma: Sanılanın aksine, evli ya da üniversite mezunu erkekler kadınlardan uzun yaşayabiliyor

Araştırma: Sanılanın aksine, evli ya da üniversite mezunu erkekler kadınlardan uzun yaşayabiliyor

Tüm dünyadan iki yüzyıllık verilerin analiz edilmesiyle yapılan bir araştırma, kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı yönündeki kanının doğru... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T13:50+0300

2022-08-03T13:50+0300

2022-08-03T14:07+0300

yaşam

yaşam

yaşam süresi artışı

yaşam beklentisi

uzun yaşam

erkek

kadın

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Danimarkalı akademisyenlerin yürüttüğü bir bilimsel araştırmada, kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresine dair 199 ülkedeki son ikiyüzyıllık veriler incelendi. Buna göre, dünyada yaygın olarak sanıldığının aksine kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı bilgisi doğruyu yansıtmıyor olabilir.BMJ Open dergisinde yayınlanan araştırma makalesine göre erkeklerin yüzde 25-50'si kadınlardan daha uzun yaşıyor. Özellikle evli ya da üniversite mezunu erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama ihtimalinin olduğu belirtilen makalede, “Evli veya üniversite mezunu erkekler, evli olmayan veya lise diploması olmayan kadınlardan daha uzun yaşama eğilimindedir" denildi.Gelişmiş ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama ihtimalinin 1970'li yıllara dek düştüğü ancak daha sonrasında tüm dünyada kademeli olarak artmaya başladığı kaydedildi. Yaşam beklentisindeki farklılıklarda görülen artış ve düşüş, temelde sigara içme gibi davranış farklılıklarına bağlandı. Makalede, şu ifadelere yer verildi:Bilim insanları, her iki cinsiyetten insanların farklı ülkelerdeki yaşam beklentilerine dair daha iyi bir ölçümlemeyle daha net sonuç elde edilebileceğini kaydetti.

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yaşam, yaşam süresi artışı, yaşam beklentisi, uzun yaşam, erkek, kadın