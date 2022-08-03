https://tr.sputniknews.com/20220803/disk-ar-dar-gelirlinin-gida-enflasyonu-yuzde-140a-yaklasti-1059449704.html

DİSK-AR: Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 140’a yaklaştı

DİSK-AR: Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 140’a yaklaştı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi , dar gelirlinin gıda enflasyonunun yüze 140’a yaklaştığını belirtti. DİSK-AR’a göre... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T12:28+0300

2022-08-03T12:28+0300

2022-08-03T12:32+0300

ekonomi

enflasyon

tüik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_3f66b0a00b2a2c1d8d843b63279b680d.jpg

TÜİK, Temmuz 2022 resmi enflasyon oranlarını açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2022 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.60 oranında artış gerçekleşti. TÜİK’e göre artışın en yüksek olduğu üç ana harcama gurubu ise sırasıyla, yüzde 119.11 ile ulaştırma, yüzde 94.65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 88.35 ile ev eşyası oldu. Böylece ulaştırmada üç haneli enflasyon gerçekleşmiş oldu. TÜİK’e göre Yurt İçi-Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100) ise 2022 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5.17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 70,04 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144.61 olarak gerçekleşti.DİSKAR, “TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon oranları farklı gelir gruplarını yansıtmıyor” dedi. “Resmi enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir. Bu nedenle DİSK-AR olarak TÜİK’in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği enflasyonu yeniden hesaplıyoruz” diyen DİSKAR’ın değerlendirmesi şöyle:Gıda enflasyonu ortalama yüzde 94.7 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 120.6 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 102,8 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 122, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 139.7 olarak gerçekleşti.Dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 93,7 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 69,6 oldu. Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 140 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 70 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.Öte yandan yüzde 79,6 olan resmi enflasyon oranı AKP dönemi için yeni bir rekor anlamına geliyor. Aralık 2002’de yüzde 29,7’lik bir enflasyon devralan AKP 20 yılda enflasyonu 50 puan artırmış oldu.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enflasyon, tüik