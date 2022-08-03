Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220803/hekimler-gocunde-temmuz-rekoru-1059441129.html
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru
TTB verilerine göre temmuz ayında hekimler göçü rekor tazeledi. 101’i pratisyen hekim olmak üzere 231 hekim yurtdışında çalışmak için gerekli olan “iyi hal... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T07:19+0300
2022-08-03T07:26+0300
türkiye
ttb
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1048039409_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e930a49a79b3fef10ab104744b5b50ea.jpg
Yükseköğrenim sisteminde en yüksek puanları alarak en uzun eğitimi gören hekimler, Türkiye’yi terk ediyor. Pandemi sonrasında daha da stratejik hale gelen sağlıkta en büyük insan kaynağı, Türkiye dışında yaşamak için Avrupa, Amerika ve İngiltere’deki sağlık sistemlerinin sınavlarına giriyor. Türk hekimler, bu sınavları en hızlı geçen yabancı sağlık çalışanları olarak gelişmiş ülkelerde dikkat çeken bir başarı gösteriyor. Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, “İyi Hal Belgesi” alan hekim sayısı, temmuz ayında rekor tazeledi.Türk Tabipler Birliği verilerine göre temmuzda 231 hekim, yurtdışında çalışma vizesi sayılan iyi hal belgesi aldı. 2022’nin yedi aylık sürecinde bu belgeyi alarak yurtdışına göçmeye hazırlanan hekim sayısı 1402’ye ulaştı. 2021’in tamamında iyi hal belgesi alan hekim sayısı ilk yedi ayda yakalanmış oldu. TTB, yılsonuna kadar 2 bin 500 ila 3 bin hekimin Türkiye’ye terk etme hazırlığında olduğunu belirtti.Şiddet, çalışma koşulları ve kiralarGerek sağlıkta şiddet olaylarının artması, gerek iş koşulları nedeniyle uzun süredir yeni bir çalışma modeli getirilmesi taleplerini dile getiren hekimleri zorlayan başlıklara artan kira fiyatları da eklendi. TTB’den Prof. Dr. Vedat Bulut, hekimlerin özellikle büyük şehirlerde kira giderlerini karşılayamadıklarını, son dönemde bu sorunun Anadolu’da da hissedilmeye başlandığını söyledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1048039409_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5ab71ade75d5a5302e4a1537ddb62a24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ttb, doktor

'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru

07:19 03.08.2022 (güncellendi: 07:26 03.08.2022)
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
Abone olTelegram
TTB verilerine göre temmuz ayında hekimler göçü rekor tazeledi. 101’i pratisyen hekim olmak üzere 231 hekim yurtdışında çalışmak için gerekli olan “iyi hal belgesi”ni aldı. En büyük kayıp ise İstanbul’da.
Yükseköğrenim sisteminde en yüksek puanları alarak en uzun eğitimi gören hekimler, Türkiye’yi terk ediyor. Pandemi sonrasında daha da stratejik hale gelen sağlıkta en büyük insan kaynağı, Türkiye dışında yaşamak için Avrupa, Amerika ve İngiltere’deki sağlık sistemlerinin sınavlarına giriyor. Türk hekimler, bu sınavları en hızlı geçen yabancı sağlık çalışanları olarak gelişmiş ülkelerde dikkat çeken bir başarı gösteriyor. Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, “İyi Hal Belgesi” alan hekim sayısı, temmuz ayında rekor tazeledi.
Türk Tabipler Birliği verilerine göre temmuzda 231 hekim, yurtdışında çalışma vizesi sayılan iyi hal belgesi aldı.
2022’nin yedi aylık sürecinde bu belgeyi alarak yurtdışına göçmeye hazırlanan hekim sayısı 1402’ye ulaştı. 2021’in tamamında iyi hal belgesi alan hekim sayısı ilk yedi ayda yakalanmış oldu. TTB, yılsonuna kadar 2 bin 500 ila 3 bin hekimin Türkiye’ye terk etme hazırlığında olduğunu belirtti.

Şiddet, çalışma koşulları ve kiralar

Gerek sağlıkta şiddet olaylarının artması, gerek iş koşulları nedeniyle uzun süredir yeni bir çalışma modeli getirilmesi taleplerini dile getiren hekimleri zorlayan başlıklara artan kira fiyatları da eklendi. TTB’den Prof. Dr. Vedat Bulut, hekimlerin özellikle büyük şehirlerde kira giderlerini karşılayamadıklarını, son dönemde bu sorunun Anadolu’da da hissedilmeye başlandığını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала