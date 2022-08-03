https://tr.sputniknews.com/20220803/istanbulda-aedes-sivrisinegi-tehdidi-zika-bulastiriyorlar-ilaclamak-cozum-degil-1059458789.html

İstanbul'da 'Aedes' sivrisineği tehdidi: 'Zika bulaştırıyorlar, ilaçlamak çözüm değil'

İstanbul'da 'Aedes' sivrisineği tehdidi: 'Zika bulaştırıyorlar, ilaçlamak çözüm değil'

İstanbul'da son günlerde 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T15:33+0300

2022-08-03T15:33+0300

2022-08-03T15:41+0300

zika

türkiye

sivrisinek

virüs

bulaşıcı

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İstanbul'da son günlerde sivrisineklerde artış dikkat çekiyor. Birçok mahallenin sakinleri sivrisinekten rahatsız. O mahallelerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Mahalle sakinleri, yakındaki dere nedeniyle artan sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söyledi. Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslendi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, artan sineklerin 'Aedes' ve 'Culex' türü olduğunu belirtti. Midilli, sadece ilaçlama yönteminin başarılı olmadığını söyledi.‘İklim değişikliği ile birlikte sineklerde artış oldu’Midilli, iklim değişikliği ile birlikte özellikle sivrisineklerde artış olduğunu belirterek, "Sivrisinekler çok fazla hastalığa vektörlük yapıyorlar, bunları taşıyorlar ve sokarken de insanlara bu hastalıkları bulaştırıyorlar. İstanbul için önemli olan iki cins var. Biri daha önce de burada var olan Culex cinsi. Culex cinsi ile özellikle Batı Nil Ateşi bulaşabiliyor. Daha önce Türkiye'de vakalar oldu ancak 2020 yılından beri Türkiye'de vaka yok. Kuşlardan kan emen Culex cinsi sivrisinekler insanlara da bulaştırabiliyorlar ama insanlar tekrar hastalığın yayılmasında rol oynamıyorlar. Batı Nil Ateşi'nin büyük bir çoğunluğu basit bir gribal enfeksiyon bulgularla kendi kendine iyileşen hastalık tablosu geliştiriyorlar" dedi.‘İlaçlama yöntemi uzun vadeli başarılı bir yöntem değil’Prof. Dr. Kenan Midilli, ilaçlama yöntemi ile sonuç elde edilmeyeceğini belirtti:Sivrisineklerden dolayı gece uyumadan önce camlarını kapattıklarını belirten mahalle sakini Orhan Akyıldız, "Normalde bu sivrisinekler aşağıdaki dereden geliyor. Dereden sonra daha çok çoğaldı. Dereye bakmıyorlar. Yılanlar bile evlerin kenarlarına geliyor. Torunlarım var geceleri sivrisinek olduğu zaman duramıyoruz. Bir araba ilaçlamak için geliyor ama herhalde yetersiz geliyor. Akşamları pencereleri açamıyoruz çünkü çıkar oluyor" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220701/zika-ve-dang-hummasina-yakalanmak-insanlari-sivrisinekler-icin-daha-cekici-hale-getiriyor-1058188858.html

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zika, sivrisinek, virüs, bulaşıcı