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https://tr.sputniknews.com/20220803/izlandada-volkanik-hareketlilik-magma-yeryuzune-cikti-1059471066.html
İzlanda'da volkanik hareketlilik: Magma yeryüzüne çıktı
İzlanda'da volkanik hareketlilik: Magma yeryüzüne çıktı
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda volkanik hareketlilik başladı. Magma yeryüzündeki çatlaktan yüzeye çıktı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
volkan
magma
izlanda
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İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirildi.İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.Yarımadası’ndaki Geldingdalir'de magma yeryüzündeki çatlaktan yüzeye çıktı. Magmanın yeryüzüne çıktığı bölgenin geçen yıl 6 ay boyunca lav ve duman püskürten Fagradalsfjall Dağı'nın yakınında olduğu aktarıldı. Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi.Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.Bu Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti. Söz konusu patlama nedeniyle binlerce İzlandalı ve turist bölgeyi ziyaret etmişti.
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volkan, magma, izlanda, reykjanes

İzlanda'da volkanik hareketlilik: Magma yeryüzüne çıktı

20:56 03.08.2022 (güncellendi: 20:58 03.08.2022)
© AP Photo / Miguel Morenattiİzlanda - Volkan - Magma - Reykjanes
İzlanda - Volkan - Magma - Reykjanes - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Miguel Morenatti
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İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda volkanik hareketlilik başladı. Magma yeryüzündeki çatlaktan yüzeye çıktı.
İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirildi.
İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.
Yarımadası’ndaki Geldingdalir'de magma yeryüzündeki çatlaktan yüzeye çıktı. Magmanın yeryüzüne çıktığı bölgenin geçen yıl 6 ay boyunca lav ve duman püskürten Fagradalsfjall Dağı'nın yakınında olduğu aktarıldı.
Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi.
Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.
Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.
Bu Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.
Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.
Söz konusu patlama nedeniyle binlerce İzlandalı ve turist bölgeyi ziyaret etmişti.
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