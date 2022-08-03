https://tr.sputniknews.com/20220803/lavrov-rusya-ile-myanmar-arasindaki-isbirligi-siyasi-konjonkture-tabi-degil-1059461925.html
Lavrov: Rusya ile Myanmar arasındaki işbirliği siyasi konjonktüre tabi değil
Lavrov: Rusya ile Myanmar arasındaki işbirliği siyasi konjonktüre tabi değil
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Myanmar arasındaki işbirliğinin sağlam bir temele dayandığını ve siyasi konjonktüre tabi olmadığını belirtti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T16:20+0300
2022-08-03T16:20+0300
2022-08-03T16:23+0300
sergey lavrov
politika
myanmar
işbirliği
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Dokuz yıllık bir aradan sonra Myanmar’a ilk kez ziyaret gerçekleştiren Lavrov, başkent Nepido’da Myanmarlı mevkidaşı Wunna Maung Lwin ile bir araya geldi.Rus diplomat, “Birçok çeşitli alanda işbirliğimizi geliştirmek için çok sağlam bir temele sahibiz. Herhangi bir konjonktür sürecine tabi olmayan ortaklığımızın geleneksel olarak dostane yapısına değer veriyoruz” diye konuştu.Pandemiye rağmen iki ülke arasındaki ticaret cirosunun büyüdüğüne, özellikle de Rusya ile Myanmar arasındaki askeri-teknik işbirliğinin rolüne dikkat çeken Lavrov, ayrıca iki devletin birçok küresel ve bölgesel soruna yaklaşımlarının birbirine yakın olduğunu vurguladı.Rusya’nın, geçen yıl ülkeyi kontrol altına alan Myanmarlı yetkililere başarılı bir seçim süreci dilediğinin altını çizen Lavrov, “Ülkedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarıyla dayanışma içindeyiz. Önümüzdeki yıl parlamento seçimlerini yapmayı planlıyorsunuz ve ülkenizi daha güçlü ve daha başarılı kılmanız konusunda size başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
myanmar
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sergey lavrov, myanmar, işbirliği
Lavrov: Rusya ile Myanmar arasındaki işbirliği siyasi konjonktüre tabi değil
16:20 03.08.2022 (güncellendi: 16:23 03.08.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Myanmar arasındaki işbirliğinin sağlam bir temele dayandığını ve siyasi konjonktüre tabi olmadığını belirtti.
Dokuz yıllık bir aradan sonra Myanmar’a ilk kez ziyaret gerçekleştiren Lavrov, başkent Nepido’da Myanmarlı mevkidaşı Wunna Maung Lwin ile bir araya geldi.
Rus diplomat, “Birçok çeşitli alanda işbirliğimizi geliştirmek için çok sağlam bir temele sahibiz. Herhangi bir konjonktür sürecine tabi olmayan ortaklığımızın geleneksel olarak dostane yapısına değer veriyoruz” diye konuştu.
Pandemiye rağmen iki ülke arasındaki ticaret cirosunun büyüdüğüne, özellikle de Rusya ile Myanmar arasındaki askeri-teknik işbirliğinin rolüne dikkat çeken Lavrov, ayrıca iki devletin birçok küresel ve bölgesel soruna yaklaşımlarının birbirine yakın olduğunu vurguladı.
Rusya’nın, geçen yıl ülkeyi kontrol altına alan Myanmarlı yetkililere başarılı bir seçim süreci dilediğinin altını çizen Lavrov, “Ülkedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarıyla dayanışma içindeyiz. Önümüzdeki yıl parlamento seçimlerini yapmayı planlıyorsunuz ve ülkenizi daha güçlü ve daha başarılı kılmanız konusunda size başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.