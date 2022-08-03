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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Org. Christopher G. Cavoli’yi kabul etti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T22:24+0300
2022-08-03T22:24+0300
2022-08-03T22:25+0300
hulusi akar
türkiye
nato
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli’yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.
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hulusi akar, nato, yaşar güler
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ile görüştü
22:24 03.08.2022 (güncellendi: 22:25 03.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Org. Christopher G. Cavoli’yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli’yi kabul etti.
Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.