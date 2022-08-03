https://tr.sputniknews.com/20220803/milli-savunma-bakani-akar-nato-avrupa-muttefik-yuksek-komutani-cavoli-ile-gorustu-1059473903.html

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Org. Christopher G. Cavoli’yi kabul etti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T22:24+0300

2022-08-03T22:24+0300

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hulusi akar

türkiye

nato

yaşar güler

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli’yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

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hulusi akar, nato, yaşar güler