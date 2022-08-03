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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Org. Christopher G. Cavoli’yi kabul etti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T22:24+0300
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli’yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.
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hulusi akar, nato, yaşar güler

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ile görüştü

22:24 03.08.2022 (güncellendi: 22:25 03.08.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Org. Christopher G. Cavoli’yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli’yi kabul etti.
Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.
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