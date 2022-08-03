https://tr.sputniknews.com/20220803/pelosi-cini-provoke-ettigi-ziyaretini-tamamlayarak-tayvandan-ayriliyor-1059449910.html
Pelosi, Çin'i provoke ettiği ziyaretini tamamlayarak Tayvan'dan ayrılıyor
Pelosi, Çin'i provoke ettiği ziyaretini tamamlayarak Tayvan'dan ayrılıyor
ABD hiyerarşisinin 3 numarası Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in 'tek Çin' politikası uyguladığı Tayvan'da yaklaşık 19 saat kaldı. Pelosi'yi... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T12:29+0300
2022-08-03T12:29+0300
2022-08-03T12:38+0300
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çin
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ziyaret
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Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir kriz yaratan Tayvan ziyaretini tamamladı.Pelosi, ABD devletinin uçağıyla adadan ayrılıyor.
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abd, çin, tayvan, nancy pelosi, ziyaret
Pelosi, Çin'i provoke ettiği ziyaretini tamamlayarak Tayvan'dan ayrılıyor
12:29 03.08.2022 (güncellendi: 12:38 03.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD hiyerarşisinin 3 numarası Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in 'tek Çin' politikası uyguladığı Tayvan'da yaklaşık 19 saat kaldı. Pelosi'yi Güney Çin Denizi'nden geçmeden dolambaçlı yoldan Tayvan'a getiren ABD Hava Kuvvetleri'nin Boeing C-40C tipi 'SPAR19' uçağı adadan havalanmak üzere.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir kriz yaratan Tayvan ziyaretini tamamladı.
Pelosi, ABD devletinin uçağıyla adadan ayrılıyor.