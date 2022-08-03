https://tr.sputniknews.com/20220803/sorular-sizdirildi-iddiasina-iliskin-suc-duyurusunda-bulunan-chpli-kaya-sinav-iptal-edilmeli-1059463032.html

'Sorular sızdırıldı' iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunan CHP’li Kaya: ‘Sınav iptal edilmeli’

'Sorular sızdırıldı' iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunan CHP’li Kaya: ‘Sınav iptal edilmeli’

KPSS’deki soruların bir yayınevinin kitabında daha önce basıldığı konusunda suç duyurusunda bulunan CHP’li Kaya, “Sınavın hiç zaman kaybedilmeden iptal... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T16:32+0300

2022-08-03T16:32+0300

2022-08-03T16:32+0300

seyir hali

radyo

cumhuriyet başsavcılığı

kpss

ösym

sınav

fetö

yıldırım kaya

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'Sorular sızdırıldı' iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunan CHP’li Kaya: ‘Sınav iptal edilmeli’ 'Sorular sızdırıldı' iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunan CHP’li Kaya: ‘Sınav iptal edilmeli’

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Konu hakkında suç duyurusunda bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu.‘Geçen yıl da LGS’de bu tür usulsüzlüklerin olduğunu tespit ettik’2021 yılı LGS sınavında da usulsüzlük tespit ettiklerini söyleyen Kaya, KPSS’deki soruların şaibeli olduğunu nasıl fark ettiklerini “Geçen yıl da LGS’de bu tür usulsüzlüklerin olduğunu biz tespit ettik. Soruların çalındığını hatta sınav devam ederken öğrencilere soruların ulaştırıldığını, dışarıda çözülerek yeniden geldiğini Whatsapp yazışmalarından tespit ettik. Suç duyurusunda bulunduk ama gerekli işlemler o dönem yapılmadı. KPSS sınavlarında sınava giren bir arkadaş bana sorularla Yediiklim yayınevindeki soruların aynı olduğunu söyledi. Ben bu konularda belge olmadan konunun üzerine gitmediğimizi, belge varsa gönderebileceğini söyledim. Gönderdi. Salı günü sabah bunu Türkiye gündemine taşıdım. Hem CİMER’e bir soru arkasından TBMM Başkanlığı kanalıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e soru önergesi verdim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusundadır. Bunları duyurduktan sonra ÖSYM Başkanı ‘Biz inceledik. Herhangi bir usulsüzlük yok’ dedi” diye açıkladı.‘Yayınevinin sahibinin siyasi uzantılarının Cumhuriyet Başsavcısı tarafından araştırılmasını istiyoruz’Kaya, yayınevi sahibinin siyasi bağlantılarının araştırılmasını “Bizim CİMER’e müracaatımızdan sonra Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurumu’nu göreve çağırdı. Göreve çağırdıktan sonra ‘samimi bir şekilde soruşturma yapılacaksa muhatap olan hem MEB hem ÖSYM Başkanı’nın görevden çekilmesi gerek’ diye açıklama yaptım. Bu açıklamadan iki saat sonra ÖSYM Başkanı görevden el çektirildi. MEB Bakanı görevde duruyor. Bu bütünlüklü bir uygulamadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin sınav kitapçığının ihalesini kazanan da Yediiklim Yayınevi, bu yayınevinin sahibinin siyasi uzantılarının Cumhuriyet Başsavcısı tarafından araştırılmasını istiyoruz. Bu yapılmaz ise göstermelik göz boyama olacak. Yediiklim Yayınevi 2009’dan bu yana bu işte, şubeleri FETÖ operasyonu sonucu kapatıldı. Merkezi kapatılmadı. Yediiklim yayınevinin sahibi ‘Biz başarılıyız ki sınav kitapçıklarımızla ÖSYM’nin soruları aynı oldu. Usulsüzlük değil, Yediiklim yayınevinin başarısı konuşulabilir’ açıklamasını yaptı” diye talep etti.‘Sınavın hiç zaman kaybedilmeden iptal edilmesi gerekiyor’Sınavın iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, şaibeden mağdur olan tarafları “Sınavın hiç zaman kaybedilmeden iptal edilmesi gerekiyor. Sınava girenlerin tamamının giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Sadece sınav ücretinin alınmaması yetmez. Bu konuda masraf edenler de var. Bir kısım öğrenciler sabah bölümü sınavına girdikten sonra oradaki tartışmaları ve yaşayanları sezinleyen ve öğleden sonraki sınava girmeyen insanlar da var. Bunun sayısı ne kadar çok bilmiyorum ama bu sınavın şaibeli olduğu sınava giren öğrenciler tarafından sınav anında bile irdelendi. Biz müneccim değiliz. Bunu bilme şansımız yok. Bize bilgi geldiği için bunları yaptık” diye sıraladı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, cumhuriyet başsavcılığı, kpss, ösym, sınav, fetö, yıldırım kaya, аудио