https://tr.sputniknews.com/20220803/stranger-things-4sezon-squid-gamein-rekorunu-kiramadi-1059468965.html

Stranger Things'in 4. sezonu, Squid Game'in rekorunu kıramadı

Stranger Things'in 4. sezonu, Squid Game'in rekorunu kıramadı

İlk 28 gününde 1.4 milyar izlenme elde eden Stranger Things’ dizisinin 4. sezonu, 5 saatlik süre avantajına rağmen Squid Game dizisinin izlenme rekorunu... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T19:48+0300

2022-08-03T19:48+0300

2022-08-03T20:01+0300

yaşam

stranger things

netflix

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Netflix'te yayınlanan ‘Stranger Things’ dizisinin 4. sezonunun ikinci kısmının dizinin ilk gösteriminin üzerinden 28 gün geçmesine rağmen aynı platformun yapımı olan Squid Game dizisinin ‘en çok izlenen TV dizisi’ rekorunu kırmaya başaramadı.Söz konusu istatistikler, yayıncı kuruluş tarafından yapımın ilk çıkış anından itibaren izlenme sayısı hesaplanarak elde ediliyor. Bu nedenle iki kısımdan oluşan ve ikisinin de farklı zaman dilimlerinden yayınladığından ötürü ‘Stranger Things’in 4. sezonunda, her iki kısımın sadece ilk 28 günün izleneme sayısı hesaplandı.Toplamda yaklaşık olarak 13 saat süren ‘Stranger Things’, elde ettiği 1.4 milyar saat izlenme sayısıyla süre avantajına rağmen sadece 8 saat süren Squid Game’in 1.7 milyar saat rekorunun gerisinde kaldı.Ancak dizinin bu sezocu, 25 ila 31 Temmuz arasında denk gelen ilk haftasında, 87.9 milyon saat izlenen ‘Virgin River’ dizisinin 4. sezonunun ardından 57.7 saatle platformun en çok izlenen 2. dizisi olmaya başardı.

https://tr.sputniknews.com/20220802/netflix-duyurdu-squid-game-oyunlarini-gercekte-oynamak-mumkun-olacak--1059411305.html

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stranger things, netflix