Tuz Gölü'ndeki yavru flamingolar için tankerlerle su takviyesi: 'Yaklaşık 5 kat artış gözlemlendi'

"Yıl içerisindeki kuraklığın en şiddetli geçtiği dönemi yaşıyoruz. Kuraklığın etkilerinin son raddesinde olduğu bu 15 günde artık taşıma suyla, flamingolara ve yavrularına yaşam alanı oluşturabilmek için bu faaliyeti burada icra ediyoruz. Çok olumlu sonuçlar almayı bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl özellikle yaşanan kuraklık dönemi nedeniyle ciddi flamingo yavrusu ölümleriyle karşılaşmıştık. Bu ölümler bizi bu sene daha ciddi ve titiz çalışmaya sevk etti. Bu yıl flamingo yavrularının sayısında geçtiğimiz döneme göre yaklaşık 5 katı artış gözlemledik. Temmuz ayında yaptığımız tespit uçuşuyla 10-15 bin civarında flamingo yavrusu ürediğini ve şu an hayatta olduklarını belirledik."