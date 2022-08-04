Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220804/2-bin-500-yillik-nike-heykeli-bulunduktan-1-asir-sonra-ilk-kez-sergide-1059485526.html
2 bin 500 yıllık Nike heykeli, bulunduktan 1 asır sonra ilk kez sergide
2 bin 500 yıllık Nike heykeli, bulunduktan 1 asır sonra ilk kez sergide
Yunan mitolojisinde 'zafer tanrıçası' olarak bilinen 2 bin 500 yıllık Nike heykeli, bulunduktan 1 asır sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergiye... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T03:51+0300
2022-08-04T03:51+0300
yaşam
heykel
nike
sergi
izmir
bergama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059485617_0:0:576:324_1920x0_80_0_0_849ff648bf3002746c147ef3ed3c4426.jpg
Bergama'daki Pergamon Antik Kenti'nde 1 asır önce bulunan, Olimpos tanrılarından önceki mitolojik döneme dayanan, çok hızlı koşma ile uçma yeteneğine sahip Titan Pallas ve tanrıça Stiks'in kızı, 'zafer tanrıçası' Nike heykeli, koruma amaçlı tutulduğu İzmir Arkeoloji Müzesi'nin deposundan çıkarıldı.'12 Ay 12 Sergi' projesi kapsamında sergilenmeye başlanan heykel, büyük ilgi gördü.Geçmişte mobilyanın ayağı olarak kullanıldığı belirtilen heykel ile ilgili bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural Tercan, "1925 yılında bulunmuş. Zaferle özdeşleşmiş Nike tanrıçasına ait bir eser. Olimpos'tan önceki tanrılardandır. Annesi ve babası, Zeus öncesi tanrılardan. Törenlerde, zaferi simgeleyen tanrıçadır. Bergama'da bulunup, müzemize getirilmiş. 1 asır sonra da ziyaretçiyle buluştu. Mermer malzemeden yapılmış. Kutsal bir masaya ait ayak. İlgi çok yoğun. Ziyaretçi eserleri merak ediyor, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220727/1059194671.html
izmir
bergama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059485617_11:0:523:384_1920x0_80_0_0_a151f4ef301ede1c6191449118e60cdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
heykel, nike, sergi, izmir, bergama

2 bin 500 yıllık Nike heykeli, bulunduktan 1 asır sonra ilk kez sergide

03:51 04.08.2022
© DHAYunan mitolojisinde 'zafer tanrıçası' olarak bilinen 2 bin 500 yıllık Nike heykeli, bulunduktan 1 asır sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergiye çıkarıldı.
Yunan mitolojisinde 'zafer tanrıçası' olarak bilinen 2 bin 500 yıllık Nike heykeli, bulunduktan 1 asır sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergiye çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Yunan mitolojisinde 'zafer tanrıçası' olarak bilinen 2 bin 500 yıllık Nike heykeli, bulunduktan 1 asır sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergiye çıkarıldı.
Bergama'daki Pergamon Antik Kenti'nde 1 asır önce bulunan, Olimpos tanrılarından önceki mitolojik döneme dayanan, çok hızlı koşma ile uçma yeteneğine sahip Titan Pallas ve tanrıça Stiks'in kızı, 'zafer tanrıçası' Nike heykeli, koruma amaçlı tutulduğu İzmir Arkeoloji Müzesi'nin deposundan çıkarıldı.
'12 Ay 12 Sergi' projesi kapsamında sergilenmeye başlanan heykel, büyük ilgi gördü.
Geçmişte mobilyanın ayağı olarak kullanıldığı belirtilen heykel ile ilgili bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural Tercan, "1925 yılında bulunmuş. Zaferle özdeşleşmiş Nike tanrıçasına ait bir eser. Olimpos'tan önceki tanrılardandır. Annesi ve babası, Zeus öncesi tanrılardan. Törenlerde, zaferi simgeleyen tanrıçadır. Bergama'da bulunup, müzemize getirilmiş. 1 asır sonra da ziyaretçiyle buluştu. Mermer malzemeden yapılmış. Kutsal bir masaya ait ayak. İlgi çok yoğun. Ziyaretçi eserleri merak ediyor, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.
Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan'ın heykeline saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
TÜRKİYE
Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline saldırı: Başı ve 2 eli çalındı
27 Temmuz, 13:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала