https://tr.sputniknews.com/20220804/bakan-kirisci-socide-yarin-rusyadan-ucak-alma-konusunu-belli-bir-asamaya-getirecegiz-1059490355.html

Bakan Kirişci: Soçi'de yarın yangın söndürme uçağı alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz

Bakan Kirişci: Soçi'de yarın yangın söndürme uçağı alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarın Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek görüşmede yangın söndürme uçağı alma konusunun belli bir aşamaya... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T10:38+0300

2022-08-04T10:38+0300

2022-08-04T10:49+0300

soçi

politika

rusya

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya’ya ziyaret gerçekleştirecek. Günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin geçen hafta anlaşması imzalanan tahıl koridoru konusundaki son durum olması bekleniyor.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarınki görüşmede yangın söndürme uçağı alma konusunun da ele alınacağını belirtti. Bakan Kirişçi, "Soçi'de yarın Rusya'dan uçak alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz" dedi. İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021’de gerçekleştirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220729/bu-kez-adres-soci-turk-rus-isbirligi-derinleserek-ve-farkli-alanlara-yayilarak-devam-ediyor-1059271576.html

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soçi, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin