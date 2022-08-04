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Bakan Kirişci: Soçi'de yarın yangın söndürme uçağı alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz
Bakan Kirişci: Soçi'de yarın yangın söndürme uçağı alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarın Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek görüşmede yangın söndürme uçağı alma konusunun belli bir aşamaya... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T10:38+0300
2022-08-04T10:49+0300
soçi
politika
rusya
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya’ya ziyaret gerçekleştirecek. Günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin geçen hafta anlaşması imzalanan tahıl koridoru konusundaki son durum olması bekleniyor.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarınki görüşmede yangın söndürme uçağı alma konusunun da ele alınacağını belirtti. Bakan Kirişçi, "Soçi'de yarın Rusya'dan uçak alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz" dedi. İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021’de gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220729/bu-kez-adres-soci-turk-rus-isbirligi-derinleserek-ve-farkli-alanlara-yayilarak-devam-ediyor-1059271576.html
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soçi, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Bakan Kirişci: Soçi'de yarın yangın söndürme uçağı alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz

10:38 04.08.2022 (güncellendi: 10:49 04.08.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBe-200 yangın söndürme uçağı
Be-200 yangın söndürme uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarın Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek görüşmede yangın söndürme uçağı alma konusunun belli bir aşamaya getirileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya’ya ziyaret gerçekleştirecek. Günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin geçen hafta anlaşması imzalanan tahıl koridoru konusundaki son durum olması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarınki görüşmede yangın söndürme uçağı alma konusunun da ele alınacağını belirtti. Bakan Kirişçi, "Soçi'de yarın Rusya'dan uçak alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz" dedi.
İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021’de gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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