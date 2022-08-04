https://tr.sputniknews.com/20220804/birlesik-tasimacilik-calisanlari-sendikasi-baskani-mulakat-sisteminin-kaldirilmasini-istiyoruz-1059503098.html

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı: Mülakat sisteminin kaldırılmasını istiyoruz

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı: Mülakat sisteminin kaldırılmasını istiyoruz

BTS Genel Başkanı Murat Oral, kamuda mülakat ile yapılan atamalar ile ilgili “Mülakat sisteminin amacı ayrımcılıktır, torpildir, siyasi kadrolaşmadır. 98 alan... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T15:17+0300

2022-08-04T15:17+0300

2022-08-04T15:17+0300

seyir hali

radyo

mülakat

devlet hava meydanları işletmesi (dhmi)

türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)

birleşik taşımacılık çalışanları sendikası

kamu

sınav

kpss

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Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı: Mülakat sisteminin kaldırılmasını istiyoruz 04.08.2022 SEYİR HALİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Murat Oral, kamu atamalarında mülakat sisteminin sendika çalışanlarına etkisini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Oral, sendikalarına dair kamu yönetiminin görüşünü “Biz ulaştırma iş kolunda örgütlü bir sendikayız. Gerçek anlamda sendikacılık kavramının hakkını vermeye ve sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin, çalışanlarımızın, kurumumuzun, kamunun, ülkenin ve geleceğimizin daha iyi olabilmesi için çalışan bir sendikayız. Birilerine biat etmediğimiz, onların istediği gibi davranmadığımız anlamına geliyor ve buna gerçekten çok sinir oluyorlar. Örneğin Çin treni: Hazırlanıyor, altı vagon var. Bir tören yapılıyor. Biz gerçeği söylediğimizde bize kızıyorlar. Demiryollarının özelleştirilmesine yönelik adımlar atıldığı zaman 2013’te yeniden yapılanmaya gittiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve taşımacılığı ayırdınız. 2017’de faaliyete geçtiniz. 2022’ye geldiniz. ‘Yapamadık, iki sakat çocuğumuz oldu. Yeniden biz holdingleşelim’ diyorsunuz. Bunun yanlış olduğunu söyleyince bize kızıyorsunuz. Bizi biat etmeyenlerden gördükleri için cezalandırmak istiyorlar. Burada adalet duygusunu ortadan kaldırmış oluyorlar” diye betimledi.‘Mülakat sisteminin kaldırılmasını istiyoruz’Mülakat sisteminin ayrımcılığa yol açtığı görüşünü belirten Oral, yazılı sınavda yüksek alan üyelerinin mülakatta elenmesine “Mülakat sisteminin amacı ayrımcılıktır, torpildir, siyasi kadrolaşmadır. Bu çok nettir. Ülkem adına üzülüyorum. İnsanlar emek veriyor, KPSS’ye hazırlanıyor. Birileri soru çalıyor ve onların hakkını yiyor. Ülkeye bağlılığı güveni zedeleyen bir şeydir. Gençler için büyük bir travma, böyle bir şey benim memleketimde olmamalı. Bizim gerçekten düştüğümüzü gösteriyor. TCDD Taşımacılık A. Ş. diye bizim ayrışmadan bir kurumumuz var. Burada 98 alan arkadaşlarımız elendiler. Neden elendiler? Sendika üyesi, bizim üyemiz oldukları için elendiler. Bu arkadaşlarımızın mülakata girmesine gerek yok. Biz mülakat sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. Zaten OHAL sonrası ortaya çıktı. Biri kurumda büroda çalışıyorsa ve uygun sağlık koşullarını taşıyorsa şefliğini neden yapamasın? Onu şeflik için neden mülakata tutuyorsunuz? Tabii kendi istediğiniz adamı getirmek için tutuyorsunuz” diye dikkat çekti.‘Aslanı kediye boğdurmayın’Oral, mahkeme sonucu tekrarlanan mülakatlarda benzer sonuçlar alındığı iddiasını “Gar Müdürlüğü Sınavı yapılıyor, mülakat sınavı. İki ay açıklanmıyor. İki ay sonra açıklandığında 5’inci ve 8’inci olan arkadaşlarımız yedeğe bile giremiyorlar. Demiryolu Meslek Okulu mezunu bu insanlar, gar müdürü olamadılar. Demek ki bize ‘En fazla şef olabilirsin. Bu sendikada olduğun müddetçe bişey vermeyeceğiz’ deniyor. Bizim birinci isteğimiz mülakatların kaldırılması, ikinci isteğimiz kaldırılana kadar yazılılarda ne alınmışsa o notlar geçerli olsun. 1-2 puan oynayın bari 60 alanı gelip 100 alanın yerine koymayın. Aslanı kediye boğdurmayın. Gerçekten üzülüyoruz. Bu halkımız ve ülkemiz adına üzücüdür. Adam gar müdürü olursa ne olur ki? Demek ki KESK’liler müdür olamaz. Sebep? Oysa ki çok iyi yapıyorlar. Bu dönemde iktidarın karşısında durabiliyorsa bence çok da onurlular. Niye olamazlarmış? Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde, TCDD’de aynı şey uygulanıyor. Mahkemelere gidiyoruz. 15 davanın 14’ünü kazandık. Mülakat tekrar yapıldı. 98 alan arkadaşımıza 9.4 not verdiler, mahkemeden kazanıp geldiği için” diye ifade etti.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, mülakat, devlet hava meydanları işletmesi (dhmi), türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd), birleşik taşımacılık çalışanları sendikası, kamu, sınav, kpss, аудио