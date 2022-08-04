https://tr.sputniknews.com/20220804/fransiz-denizci-alabora-olan-yelkenlisinde-16-saat-hayatta-kaldi--1059490047.html
Fransız denizci alabora olan yelkenlisinde 16 saat hayatta kaldı
Fransız denizci alabora olan yelkenlisinde 16 saat hayatta kaldı
Atlas Okyanusu'nda yine heyecan verici bir hayatta kalma hikayesi kayıtlara geçti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T10:59+0300
2022-08-04T10:59+0300
2022-08-04T11:00+0300
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Yelkenlisi alabora olan 62 yaşındaki Fransız hava kabarcığını kullanarak 16 saat boyunca hayatta kalmayı başardı. 12 metrelik yelkenlisiyle Portekiz'in başkenti Lizbon'dan yola çıkan yelkenliden pazartesi akşamı acil durum sinyali geldi. İspanyol sahil güvenlik yetkilileri yelkenlinin yerini tespit etti ama deniz şartları çok sert olduğu için yaşlı adama hemen kurtarılamadı. Dalgıçlardan biri yelkenliye doğru yüzerek hayat belirtisi olup olmadığını kontrol etti. Yaşlı adam da ters dönen yelkenliyi avantaja çevirerek kendine bir hava boşluğu yarattı ve yelkenliye vurup ses çıkararak hayatta olduğunu duyurmaya çalıştı. Bunun üzerine yetkililer yelkenliler etrafına batmasını önleyecek balonlar yerleştirip sabahı beklemeye koyuldu. Sabah olunca iki dalgıç yelkenlinin alt kısmına yüzüp yaşlı adamı kurtardı.
fransa
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Fransız denizci alabora olan yelkenlisinde 16 saat hayatta kaldı
10:59 04.08.2022 (güncellendi: 11:00 04.08.2022) Abone ol
Atlas Okyanusu'nda yine heyecan verici bir hayatta kalma hikayesi kayıtlara geçti.
Yelkenlisi alabora olan 62 yaşındaki Fransız hava kabarcığını kullanarak 16 saat boyunca hayatta kalmayı başardı. 12 metrelik yelkenlisiyle Portekiz'in başkenti Lizbon'dan yola çıkan yelkenliden pazartesi akşamı acil durum sinyali geldi.
İspanyol sahil güvenlik yetkilileri yelkenlinin yerini tespit etti ama deniz şartları çok sert olduğu için yaşlı adama hemen kurtarılamadı. Dalgıçlardan biri yelkenliye doğru yüzerek hayat belirtisi olup olmadığını kontrol etti. Yaşlı adam da ters dönen yelkenliyi avantaja çevirerek kendine bir hava boşluğu yarattı ve yelkenliye vurup ses çıkararak hayatta olduğunu duyurmaya çalıştı. Bunun üzerine yetkililer yelkenliler etrafına batmasını önleyecek balonlar yerleştirip sabahı beklemeye koyuldu. Sabah olunca iki dalgıç yelkenlinin alt kısmına yüzüp yaşlı adamı kurtardı.