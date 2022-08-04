Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220804/fransiz-denizci-alabora-olan-yelkenlisinde-16-saat-hayatta-kaldi--1059490047.html
Fransız denizci alabora olan yelkenlisinde 16 saat hayatta kaldı
Fransız denizci alabora olan yelkenlisinde 16 saat hayatta kaldı
Atlas Okyanusu'nda yine heyecan verici bir hayatta kalma hikayesi kayıtlara geçti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T10:59+0300
2022-08-04T11:00+0300
dünya
fransa
atlas okyanusu
ispanya
portekiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059490615_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_80a67ba278e4dcf3fa59296e75a058b1.jpg
Yelkenlisi alabora olan 62 yaşındaki Fransız hava kabarcığını kullanarak 16 saat boyunca hayatta kalmayı başardı. 12 metrelik yelkenlisiyle Portekiz'in başkenti Lizbon'dan yola çıkan yelkenliden pazartesi akşamı acil durum sinyali geldi. İspanyol sahil güvenlik yetkilileri yelkenlinin yerini tespit etti ama deniz şartları çok sert olduğu için yaşlı adama hemen kurtarılamadı. Dalgıçlardan biri yelkenliye doğru yüzerek hayat belirtisi olup olmadığını kontrol etti. Yaşlı adam da ters dönen yelkenliyi avantaja çevirerek kendine bir hava boşluğu yarattı ve yelkenliye vurup ses çıkararak hayatta olduğunu duyurmaya çalıştı. Bunun üzerine yetkililer yelkenliler etrafına batmasını önleyecek balonlar yerleştirip sabahı beklemeye koyuldu. Sabah olunca iki dalgıç yelkenlinin alt kısmına yüzüp yaşlı adamı kurtardı.
fransa
atlas okyanusu
ispanya
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059490615_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_6787c9e8ab9ee5c95de9c0f303a53344.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, atlas okyanusu, ispanya, portekiz

Fransız denizci alabora olan yelkenlisinde 16 saat hayatta kaldı

10:59 04.08.2022 (güncellendi: 11:00 04.08.2022)
© AFP 2022 / DESIREE MARTINİspanya sahil güvenliği
İspanya sahil güvenliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / DESIREE MARTIN
Abone olTelegram
Atlas Okyanusu'nda yine heyecan verici bir hayatta kalma hikayesi kayıtlara geçti.
Yelkenlisi alabora olan 62 yaşındaki Fransız hava kabarcığını kullanarak 16 saat boyunca hayatta kalmayı başardı. 12 metrelik yelkenlisiyle Portekiz'in başkenti Lizbon'dan yola çıkan yelkenliden pazartesi akşamı acil durum sinyali geldi.
İspanyol sahil güvenlik yetkilileri yelkenlinin yerini tespit etti ama deniz şartları çok sert olduğu için yaşlı adama hemen kurtarılamadı. Dalgıçlardan biri yelkenliye doğru yüzerek hayat belirtisi olup olmadığını kontrol etti. Yaşlı adam da ters dönen yelkenliyi avantaja çevirerek kendine bir hava boşluğu yarattı ve yelkenliye vurup ses çıkararak hayatta olduğunu duyurmaya çalıştı. Bunun üzerine yetkililer yelkenliler etrafına batmasını önleyecek balonlar yerleştirip sabahı beklemeye koyuldu. Sabah olunca iki dalgıç yelkenlinin alt kısmına yüzüp yaşlı adamı kurtardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала