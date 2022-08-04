https://tr.sputniknews.com/20220804/fransiz-denizci-alabora-olan-yelkenlisinde-16-saat-hayatta-kaldi--1059490047.html

Fransız denizci alabora olan yelkenlisinde 16 saat hayatta kaldı

Fransız denizci alabora olan yelkenlisinde 16 saat hayatta kaldı

Atlas Okyanusu'nda yine heyecan verici bir hayatta kalma hikayesi kayıtlara geçti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T10:59+0300

2022-08-04T10:59+0300

2022-08-04T11:00+0300

dünya

fransa

atlas okyanusu

ispanya

portekiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059490615_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_80a67ba278e4dcf3fa59296e75a058b1.jpg

Yelkenlisi alabora olan 62 yaşındaki Fransız hava kabarcığını kullanarak 16 saat boyunca hayatta kalmayı başardı. 12 metrelik yelkenlisiyle Portekiz'in başkenti Lizbon'dan yola çıkan yelkenliden pazartesi akşamı acil durum sinyali geldi. İspanyol sahil güvenlik yetkilileri yelkenlinin yerini tespit etti ama deniz şartları çok sert olduğu için yaşlı adama hemen kurtarılamadı. Dalgıçlardan biri yelkenliye doğru yüzerek hayat belirtisi olup olmadığını kontrol etti. Yaşlı adam da ters dönen yelkenliyi avantaja çevirerek kendine bir hava boşluğu yarattı ve yelkenliye vurup ses çıkararak hayatta olduğunu duyurmaya çalıştı. Bunun üzerine yetkililer yelkenliler etrafına batmasını önleyecek balonlar yerleştirip sabahı beklemeye koyuldu. Sabah olunca iki dalgıç yelkenlinin alt kısmına yüzüp yaşlı adamı kurtardı.

fransa

atlas okyanusu

ispanya

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, atlas okyanusu, ispanya, portekiz