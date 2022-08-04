https://tr.sputniknews.com/20220804/genelkurmay-baskanlarinin-gorev-suresi-yas-haddine-kadar-uzatilabilecek-1059500026.html
Genelkurmay Başkanları'nın görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
Genelkurmay Başkanları'nın görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T14:10+0300
2022-08-04T14:10+0300
2022-08-04T14:10+0300
türkiye
türkiye
genelkurmay
genelkurmay başkanlığı
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Kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Subaylığa nasıp, terfi ve atama" başlıklı 9. maddesinin "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-yuksek-askeri-sura-toplantisi-sona-erdi-1059498878.html
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türkiye, genelkurmay, genelkurmay başkanlığı
Genelkurmay Başkanları'nın görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
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Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.
Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Subaylığa nasıp, terfi ve atama" başlıklı 9. maddesinin "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.