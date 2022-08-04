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Genelkurmay Başkanları'nın görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
Genelkurmay Başkanları'nın görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T14:10+0300
2022-08-04T14:10+0300
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genelkurmay başkanlığı
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Kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Subaylığa nasıp, terfi ve atama" başlıklı 9. maddesinin "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-yuksek-askeri-sura-toplantisi-sona-erdi-1059498878.html
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türkiye, genelkurmay, genelkurmay başkanlığı

Genelkurmay Başkanları'nın görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek

14:10 04.08.2022
© AAGenelkurmay Başkanlığı
Genelkurmay Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.
Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Subaylığa nasıp, terfi ve atama" başlıklı 9. maddesinin "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
13:38
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