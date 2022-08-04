https://tr.sputniknews.com/20220804/hollandada-enflasyon-1975ten-bu-yana-ilk-kez-yuzde-10un-uzerine-cikti-1059504878.html

Hollanda'da enflasyon, 1975'ten bu yana ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı

Hollanda'da enflasyon, 1975'ten bu yana ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı

Hollanda'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.3 yükselerek 1975'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T15:54+0300

2022-08-04T15:54+0300

2022-08-04T15:54+0300

ekonomi

hollanda

enflasyon

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), temmuz ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda yüzde 8.6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 10.3'e yükseldi. Söz konusu veri, '1975'ten bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon' olarak kayıtlara geçti.Ülkede enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan artışın, enflasyonun yükselmesine neden olduğu kaydedilirken, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın yıllık bazda yüzde 108'e ulaştığı vurgulandıTemmuz itibariyle enerji ürünlerindeki verginin 6 aylığına yüzde 21'den 9'a çekilmesinin enflasyonundaki rekoru engelleyemediği ifade ediliyor.Aynı dönemde gıda fiyatlarının yıllık artışı ise yüzde 12.3 oldu.Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda rekor kırmıştıAvrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), temmuz ayına ilişkin yayımladığı yıllık enflasyon öncü verilere göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8.6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 8.9'a yükselerek kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıkmıştı.Eurostat Hollanda'da enflasyonu yüzde 11.6 olarak ölçerken bu hesaplamada CBS'nin hesaplamasından farklı olarak barınma ve kira giderleri bulunmuyor.

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hollanda, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe)