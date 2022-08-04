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https://tr.sputniknews.com/20220804/izmirde-ciplak-semazen-elestirileri-getirilen-gosteriyle-ilgili-mahkeme-ret-karari-verdi-1059498973.html
İzmir'de 'çıplak semazen' eleştirileri getirilen gösteriyle ilgili mahkeme ret kararı verdi
İzmir'de 'çıplak semazen' eleştirileri getirilen gösteriyle ilgili mahkeme ret kararı verdi
İzmir'de 10 Eylül 2021'de sahne alan ve “çıplak semazen” eleştirileri getirilen, Ziya Azazi'nin "Dervish In Progress" gösterisiyle ilgili yargılamada, mahkeme... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T13:39+0300
2022-08-04T13:39+0300
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İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılandığı" iddiasıyla etkinliği düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ve Şube Müdürü Emel Sevil Özer hakkında verilen İzmir Valiliği'nin soruşturma iznini kaldırdı. Mahkeme, oybirliğiyle, sanatçının aynı dans gösterisini daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Opera ve Balesi etkinliklerinde sahnelediğine, soruşturma açmaya gerek olmadığına hükmetti.Cumhuriyet'in haberine göre, kararda aynı dans gösterisinin geçmiş yıllarda birçok defa TC Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile bakanlığa bağlı sanat kurumlarının yıllık sanat sezonu repertuvarına girdiği ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtdışında (Çin, Avusturya) ülkemizi aynı dans gösterisi ile temsil etmek üzere görevlendirildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210915/izmirdeki-semazen-temali-ustu-ciplak-dans-gosterisine-tepki-1048930073.html
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izmir, gösteri, dava

İzmir'de 'çıplak semazen' eleştirileri getirilen gösteriyle ilgili mahkeme ret kararı verdi

13:39 04.08.2022
© AAİzmir Büyükşehir Belediyesi yarı çıplak semazenli gösteri
İzmir Büyükşehir Belediyesi yarı çıplak semazenli gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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İzmir'de 10 Eylül 2021'de sahne alan ve “çıplak semazen” eleştirileri getirilen, Ziya Azazi'nin "Dervish In Progress" gösterisiyle ilgili yargılamada, mahkeme kararını verdi.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılandığı" iddiasıyla etkinliği düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ve Şube Müdürü Emel Sevil Özer hakkında verilen İzmir Valiliği'nin soruşturma iznini kaldırdı. Mahkeme, oybirliğiyle, sanatçının aynı dans gösterisini daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Opera ve Balesi etkinliklerinde sahnelediğine, soruşturma açmaya gerek olmadığına hükmetti.
Cumhuriyet'in haberine göre, kararda aynı dans gösterisinin geçmiş yıllarda birçok defa TC Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile bakanlığa bağlı sanat kurumlarının yıllık sanat sezonu repertuvarına girdiği ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtdışında (Çin, Avusturya) ülkemizi aynı dans gösterisi ile temsil etmek üzere görevlendirildiği belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yarı çıplak semazenli gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
TÜRKİYE
İzmir'deki 'semazen' temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki
15 Eylül 2021, 15:56
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