https://tr.sputniknews.com/20220804/izmirde-ciplak-semazen-elestirileri-getirilen-gosteriyle-ilgili-mahkeme-ret-karari-verdi-1059498973.html

İzmir'de 'çıplak semazen' eleştirileri getirilen gösteriyle ilgili mahkeme ret kararı verdi

İzmir'de 'çıplak semazen' eleştirileri getirilen gösteriyle ilgili mahkeme ret kararı verdi

İzmir'de 10 Eylül 2021'de sahne alan ve “çıplak semazen” eleştirileri getirilen, Ziya Azazi'nin "Dervish In Progress" gösterisiyle ilgili yargılamada, mahkeme... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T13:39+0300

2022-08-04T13:39+0300

2022-08-04T13:39+0300

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İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılandığı" iddiasıyla etkinliği düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ve Şube Müdürü Emel Sevil Özer hakkında verilen İzmir Valiliği'nin soruşturma iznini kaldırdı. Mahkeme, oybirliğiyle, sanatçının aynı dans gösterisini daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Opera ve Balesi etkinliklerinde sahnelediğine, soruşturma açmaya gerek olmadığına hükmetti.Cumhuriyet'in haberine göre, kararda aynı dans gösterisinin geçmiş yıllarda birçok defa TC Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile bakanlığa bağlı sanat kurumlarının yıllık sanat sezonu repertuvarına girdiği ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtdışında (Çin, Avusturya) ülkemizi aynı dans gösterisi ile temsil etmek üzere görevlendirildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210915/izmirdeki-semazen-temali-ustu-ciplak-dans-gosterisine-tepki-1048930073.html

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