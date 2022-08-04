https://tr.sputniknews.com/20220804/profesyonel-uykucu-araniyor-saatine-25-dolar-odeme-1059500141.html
Profesyonel uykucu aranıyor: Saatine 25 dolar ödeme, pijama zorunlu
Profesyonel uykucu aranıyor: Saatine 25 dolar ödeme, pijama zorunlu
ABD'de yatak firması Casper, profesyonel uyku uzmanı arıyor. Ürünlerini deneme karşılığında firma, uyku uzmanlarına saatte 25 dolar ödeme yapacak. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T14:16+0300
2022-08-04T14:16+0300
2022-08-04T14:28+0300
yaşam
uyku
sağlıklı uyku
iş ilanı
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Uykuya doyamayanlardan mısınız? Bu iş tam size göre! ABD'deki bir yatak firması, ürünlerini test edecek uykuculara uyuyarak geçirecekleri her bir saat için 25 dolar ödeme yapmayı planlıyor. Fox News'e konuşan bir Casper şirket sözcüsü, "İşe alınacak üç kişi, uyku kişiliklerini en iyi ifade eden konumlardan içerik oluşturma ve uyuma esnekliğine sahip olacak" ifadelerini kullandı.Adaylardan beklenen özelliklerİş ilanına göre uykucuların 'beklenmedik ortamlarda ve halka açık şekilde' uyumayı kabul etmesi gerekiyor.Uykucuların aynı zamanda derin uykuya derin bir aşk besliyor olması bekleniyor. Adaylarda ayrıca şekerleme yapma yeteneği ve mümkün olduğunca fazla uyuma arzusuna sahip olma özelliği aranıyor.Mesai saatleri içerisinde uyumadıkları sırada uykuculardan uykuya dair meselelerden bahsettikleri kısa videolar üretmesi bekleniyor.İşe alınacak kişilerin pijama giymesi zorunlu.'Hayalimdeki iş'İlk olarak markanın yayınladığı bir TikTok videosuyla yayınlanan iş ilanında, bir Casper mağazasında uyuyan bir kişi yer aldı. İlanın yayınlanmasından bu yana çok sayıda kişi, iş ilanına yorum yaptı.Birçok sosyal medya kullanıcısı, uykucu ilanına "Hayalimdeki iş" derken, kimileri de "Bu iş için nereye başvurmam gerekiyor?", ya da "Bir dakika. Uyumak için para alabiliyor muyuz?" diye sordu.
https://tr.sputniknews.com/20220803/kanadali-sirket-seker-sorumlusu-ariyor-evde-seker-yiyerek-yilda-100-bin-dolar-kazanc-1059465301.html
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uyku, sağlıklı uyku, iş ilanı
Profesyonel uykucu aranıyor: Saatine 25 dolar ödeme, pijama zorunlu
14:16 04.08.2022 (güncellendi: 14:28 04.08.2022) Abone ol
ABD'de yatak firması Casper, profesyonel uyku uzmanı arıyor. Ürünlerini deneme karşılığında firma, uyku uzmanlarına saatte 25 dolar ödeme yapacak.
Uykuya doyamayanlardan mısınız? Bu iş tam size göre!
ABD'deki bir yatak firması, ürünlerini test edecek uykuculara uyuyarak geçirecekleri her bir saat için 25 dolar ödeme yapmayı planlıyor.
Fox News'e konuşan bir Casper şirket sözcüsü, "İşe alınacak üç kişi, uyku kişiliklerini en iyi ifade eden konumlardan içerik oluşturma ve uyuma esnekliğine sahip olacak" ifadelerini kullandı.
Adaylardan beklenen özellikler
İş ilanına göre uykucuların 'beklenmedik ortamlarda ve halka açık şekilde' uyumayı kabul etmesi gerekiyor.
Uykucuların aynı zamanda derin uykuya derin bir aşk besliyor olması bekleniyor.
Adaylarda ayrıca şekerleme yapma yeteneği ve mümkün olduğunca fazla uyuma arzusuna sahip olma özelliği aranıyor.
Mesai saatleri içerisinde uyumadıkları sırada uykuculardan uykuya dair meselelerden bahsettikleri kısa videolar üretmesi bekleniyor.
İşe alınacak kişilerin pijama giymesi zorunlu.
'Hayalimdeki iş'
İlk olarak markanın yayınladığı bir TikTok videosuyla yayınlanan iş ilanında, bir Casper mağazasında uyuyan bir kişi yer aldı.
İlanın yayınlanmasından bu yana çok sayıda kişi, iş ilanına yorum yaptı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, uykucu ilanına "Hayalimdeki iş" derken, kimileri de "Bu iş için nereye başvurmam gerekiyor?", ya da "Bir dakika. Uyumak için para alabiliyor muyuz?" diye sordu.