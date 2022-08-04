https://tr.sputniknews.com/20220804/tobb-baskani-hisarciklioglu-huzur-olmadan-ticaret-olmaz-1059515601.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Huzur olmadan ticaret olmaz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Huzur olmadan ticaret olmaz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, huzur olmadan ticaretin olmayacağını belirterek, “Zenginleşmenin yolu ticaret... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T19:58+0300

2022-08-04T19:58+0300

2022-08-04T20:00+0300

tobb

rifat hisarcıklıoğlu

zengin

ekonomi

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Muş’tan Bitlis’e giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Ahlat Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve 1071 Sultan Alparslan Otağını gezdi. Ardından Tatvan’a geçen Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Tatvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen plaket törenine katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada ticarette zengin olmanın yolunun ticaret ve sanayiden geçtiğini belirterek, “TATSO’nun 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle burada bulunmaktan şeref duyuyorum. Burada gördüğüm çok güzel bir tablo var. Bundan gururlandım. Bütün Türkiye’yi gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, markalaşan şehirlerde birlik beraberlik var. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde rahmet bereket oluyor. Bunu yapan iller hep marka şehirler oluyor. Bunu Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Denizli’de görürsünüz. Bunu yapan şehirler markalaşıyor. Tatvan tek yürek, tek bilek olmuş. Gelişmeye kenetlenmiş. Bir yerde birlik varsa kesinlikle sırtınız yere gelmez” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: 'TOGG için 1 milyon 800 bin tüccar ve sanayicinin adına görevi üstlendim'TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 120 yıllık hayali ve 60 yıl önce yarıda kalmış rüyası olan TOGG için 1 milyon 800 bin tüccar ve sanayicinin adına görevi üstlendiğini belirterek, “Buraya Bursa Gemlik’ten geldim. Orada TOGG var. 1 milyon 800 tüccar ve sanayi adına bu görevi üstlendim. İnsanımızın 120 yıllık hayali ve 60 yıl önce yarıda kalmış bir rüyaydı. Cumhurbaşkanı ‘yapar mısın’ deyince ben Türk iş dünyasına güvendim. Allah’a şükürler olsun ilk defa Türkiye’nin markası olan, her şeyi yerli olan dünya otomobil teknolojisiyle aynı anda yarışa çıkacağımız yüzde 100 elektrikli otomobili ve yüzde 51 yerli ve milli olmak üzere 29 Ekim’de fabrikanın açılışını Gemlik’te yapacağız. İnşallah mart ayında Bitlis ve Tatvan yollarında TOGG arabasını göreceğiz” ifadelerini kullandı. 'Sorunlar ortak akıl ve diyalogla çözülür'Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun ticaret ve sanayiden geçtiğini ifade ederek, “Ticaret olmadan, malını satmadan zengin olmak mümkün değil. Üretmeden zengin olabilmek mümkün değil. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanlara en faydalı olacak işi yapıyorsunuz. Hepimiz çok şanslıyız. Hepimizde altın anahtar var. Ama bunun olabilmesi için önce evinde, şehrinde, ülkeden ve komşularında huzur olması lazım. Huzur olmadan ticaret olmaz. Ticaret ürkektir. Zenginleşmenin yolu ticaret, ticaretin de tek bir ilacı var o da huzurdur. Bunları bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız şey yoktur. Birlikte rahmet, ayrılıkta gazap vardır. Yeter ki birbirimizi fikrinden, inancından, etkin kökeninden, mezhebinden, aklınıza ne gelirse farklı siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeyelim. Ötekileştirmezsek hep beraber kazanırız. Yoksa hep beraber kaybederiz. Sorunlar ortak akıl ve diyalogla çözülür. İleriye taşımanın yolu da ortak akıldır. Tatvan ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı ödül alacak tüm kardeşlerimiz kutluyorum” şeklinde konuştu.

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tobb, rifat hisarcıklıoğlu, zengin