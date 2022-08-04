https://tr.sputniknews.com/20220804/yediiklim-yayinevi-sahibi-celik-iidalar-asilsiz-magduruz-1059505130.html

Yediiklim Yayınevi sahibi Çelik: İddialar asılsız, mağduruz

Yediiklim Yayınevi sahibi Çelik: İddialar asılsız, mağduruz

Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik, "20 sorunun noktası, virgülüne kadar ÖSYM soruları ile aynı olduğunun" asılsız olduğunu iddia etti. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T16:06+0300

2022-08-04T16:06+0300

2022-08-04T16:19+0300

türkiye

kpss

yediiklim yayınevi

iptal

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Çelik, Ostim'deki Yediiklim Yayınevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavlar için soru, deneme ve yaprak testi hazırladıklarını kaydetti.ÖSYM'nin genel kültürden soracağı 120 soru için Yediiklim Yayınevi uzmanlarının özgün sorular hazırladığını dile getiren Çelik, soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladıklarını ifade etti.Soruları "herhangi birilerine özel" hazırlamadıklarını savunan Çelik, "Sosyal medyada dolaşan 20 adet noktası, virgülüne kadar aynı (ÖSYM soruları ile) denilen sorularla ilgili iddialar asılsızdır. Öyle bir soru yoktur, olması da mümkün değildir, hayatın gerçeklerine aykırıdır. İddia edildiği gibi sorular bize verilmiş değil. Bu yayınevinin tarihinde böyle bir şey yok." diye konuştu.Devlet Denetleme Kurulu ile konuyla ilgili görüştüklerini aktaran Çelik, olayda kendilerinin mağdur olduğunu savundu.

https://tr.sputniknews.com/20220804/osym-baskani-ersoy-kpss-iptal-edildi-1059496245.html

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kpss, yediiklim yayınevi, iptal