https://tr.sputniknews.com/20220805/almanya-saglik-bakani-lauterbach-koronaviruse-yakalandi--1059549563.html

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach koronavirüse yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach koronavirüse yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın Kovid-19’a yakalandığı açıklandı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T15:19+0300

2022-08-05T15:19+0300

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koronavirüs

almanya

koronavirüs

karl lauterbach

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Alman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lauterbach’ın Kovid-19 testinin dün akşam pozitif çıktığı belirtilerek, bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği aktarıldı. Açıklamada, Lauterbach’ın çalışmalarını izolasyonda bulunduğu evinden sürdüreceği ifade edildi. 59 yaşındaki Sağlık Bakanının Kovid-19’a karşı 4 kez aşı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Lauterbach’ın, salgının yayılmasının ve hastalığının ağır geçmesinin engellenmesi için insanlara dikkatli davranmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi. Öte yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 59 bin 506 artarak 31 milyon 170 bin 705’e yükseldiğini açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220804/almanya-sonbahar-ve-kis-aylarinda-kovid-19a-karsi-yeni-tedbirler-uygulayacak-1059492042.html

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almanya, koronavirüs, karl lauterbach