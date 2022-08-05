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Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach koronavirüse yakalandı
Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach koronavirüse yakalandı
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın Kovid-19’a yakalandığı açıklandı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T15:19+0300
2022-08-05T15:19+0300
2022-08-05T15:23+0300
koronavirüs
almanya
koronavirüs
karl lauterbach
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Alman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lauterbach’ın Kovid-19 testinin dün akşam pozitif çıktığı belirtilerek, bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği aktarıldı. Açıklamada, Lauterbach’ın çalışmalarını izolasyonda bulunduğu evinden sürdüreceği ifade edildi. 59 yaşındaki Sağlık Bakanının Kovid-19’a karşı 4 kez aşı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Lauterbach’ın, salgının yayılmasının ve hastalığının ağır geçmesinin engellenmesi için insanlara dikkatli davranmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi. Öte yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 59 bin 506 artarak 31 milyon 170 bin 705’e yükseldiğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220804/almanya-sonbahar-ve-kis-aylarinda-kovid-19a-karsi-yeni-tedbirler-uygulayacak-1059492042.html
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Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach koronavirüse yakalandı
15:19 05.08.2022 (güncellendi: 15:23 05.08.2022) Abone ol
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın Kovid-19’a yakalandığı açıklandı.
Alman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lauterbach’ın Kovid-19 testinin dün akşam pozitif çıktığı belirtilerek, bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği aktarıldı.
Açıklamada, Lauterbach’ın çalışmalarını izolasyonda bulunduğu evinden sürdüreceği ifade edildi.
59 yaşındaki Sağlık Bakanının Kovid-19’a karşı 4 kez aşı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Lauterbach’ın, salgının yayılmasının ve hastalığının ağır geçmesinin engellenmesi için insanlara dikkatli davranmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi. Öte yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 59 bin 506 artarak 31 milyon 170 bin 705’e yükseldiğini açıkladı.