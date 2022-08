Bakan Yanık: Gençlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, yarınlarımızın güvencesi

https://tr.sputniknews.com/20220805/bakan-anik-genclerimiz-bizim-en-kiymetli-varligimiz-yarinlarimizin-guvencesi-1059541282.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yetenekli, enerjisi yüksek ve azimli çocuklarımız, gençlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, yarınlarımızın güvencesi. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak, çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Sosyal hayatlarına değer katacak, onları her açıdan geliştirecek, besleyecek her türlü hizmeti vermek için titizlikle çalışıyoruz." dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, alanında uzman akademisyenlerle istişare mekanizmasını geliştirmek amacıyla düzenlenen "Akademi Buluşmaları" programının ikincisi "çocuk" temasıyla başladı.Ataşehir'deki otelde düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Akademi Buluşmaları" serisinin ilkini temmuz ayında "kadın" temasıyla yaptıklarını söyledi.İkinci programın temasının "çocuk" olduğunu ve daha önce sivil toplumla yapılan buluşmaları şimdi akademi serisiyle devam ettirdiklerini anlatan Yanık, şöyle konuştu:"Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 27'si çocuklardan oluşuyor. 0 ile 17 yaş arası 23 milyonu aşkın çocuk ve genç nüfusa sahibiz. Yetenekli, enerjisi yüksek ve azimli çocuklarımız, gençlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, yarınlarımızın güvencesi. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak, çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Sosyal hayatlarına değer katacak, onları her açıdan geliştirecek, besleyecek her türlü hizmeti vermek için titizlikle çalışıyoruz."Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmetlerin odağına birey ve aile dengesini de gözetecek şekilde çocuğu da aldıklarını dile getirerek, "Aile temelli çocuk koruma anlayışımızla hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını 2002 yılında yüzde 39 iken 2022'de yüzde 91,9’a yükselttik." ifadelerini kullandı.Ekonomik zorluk sebebiyle eğitim hayatı sekteye uğrayacak ve çalıştırılma riski barındıran çocukları, ailelerinin yanında bulundurabilmek için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Modeli ile desteklediklerini kaydeden Yanık, "Ailelerimize her çocuk için aylık ortalama 1650 lira kaynak aktarıyoruz. 2022 Haziran itibarıyla ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanan 147 binden fazla çocuğumuz bulunuyor. Temmuz ayı itibarıyla bu rakamlarda değişiklikler olabiliyor çünkü asgari ücret oranlamasıyla birlikte bu rakamlar değişti." diye konuştu.Bakan Yanık, SED'in, çocukların kendi sosyal çevrelerinden kopmadan her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden, eğitim olanaklarından yararlanmalarını kolaylaştıran, içinde psiko-sosyal desteği de barındıran bir hizmet modeli olduğunu anlatarak, bazı durumlarda çocukların aile veya yakınlarının yanında kalmalarının mümkün olmadığını ya da ebeveyn kaybı gibi nedenlerle çocukların kurum bakımına ihtiyaç duyabildiğini belirtti.Bakan Yanık, bu durumda da çocukları farklı kurumsal modellerle hayata hazırladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimleri, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir geleceğe sahip olmaları için kurum bakımında da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Koğuş tipi tesislerden apartman ve ev tipi yapılara geçtik, ranza sistemini çocuklar için bireysel oda imkanı sağlayan çocuk evlerine dönüştürdük. Bugün 1300'ü aşkın çocuk bakım kuruluşumuzda 14 bine yakın çocuğumuza bu şekilde hizmet veriyoruz. Yaklaşık 9 bin civarı da koruyucu aile yanında desteklediğimiz çocuğumuz var. Biraz önce ifade ettiğim gibi Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklediğimiz çocuk sayısı da 147 bin."

