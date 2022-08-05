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İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturduk
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturduk
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturulduğunu duyurdu. Merkeze koordinatör olarak İdris Kardaş atandı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T13:18+0300
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politika
fahrettin altun
dezenformasyon
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Altun Twitter üzerinden, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" paylaşımı yaptı.A Haber, Aktüel ve Sabah'ta yazılar yazan, televizyon programlarına yorumcu olarak katılan İdris Kardaş, bir dönem Bilgi Üniversitesinde koordinatörlük, ardından İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi'nde (EPAM) koordinatörlük yaptı.Kardaş, Altun'un duyurusunun ardından Twitter üzerinden, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın hakikat mücadelesi içerisinde yer almak büyük şeref. Kıymetli Hocam Fahrettin Altun başkanlığında Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan yapılan her türlü algı operasyonlarına, yalan ve dezenformasyona karşı mücadele edeceğiz. #YaşasınHakikat" yazdı.
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fahrettin altun, dezenformasyon

İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturduk

13:18 05.08.2022 (güncellendi: 13:21 05.08.2022)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturulduğunu duyurdu. Merkeze koordinatör olarak İdris Kardaş atandı.
Altun Twitter üzerinden, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" paylaşımı yaptı.
A Haber, Aktüel ve Sabah'ta yazılar yazan, televizyon programlarına yorumcu olarak katılan İdris Kardaş, bir dönem Bilgi Üniversitesinde koordinatörlük, ardından İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi'nde (EPAM) koordinatörlük yaptı.
Kardaş, Altun'un duyurusunun ardından Twitter üzerinden, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın hakikat mücadelesi içerisinde yer almak büyük şeref. Kıymetli Hocam Fahrettin Altun başkanlığında Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan yapılan her türlü algı operasyonlarına, yalan ve dezenformasyona karşı mücadele edeceğiz. #YaşasınHakikat" yazdı.
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