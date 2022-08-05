https://tr.sputniknews.com/20220805/denizlide-yeni-bitki-turu-kesfetti-vefat-eden-esinin-adini-verdi-1059555804.html

Denizli'de yeni bitki türü keşfetti, vefat eden eşinin adını verdi

Denizli'de yeni bitki türü keşfetti, vefat eden eşinin adını verdi

Denizli'de 2 yıl önce keşfettiği yeni bitki türü, soyadıyla literatüre kaydedilen yüksek orman mühendisi Rasim Çetiner'in bulduğu yeni bitki türü, vefat eden... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T16:48+0300

2022-08-05T16:48+0300

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denizli

yaşam

bitki

çiçek

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Denizli Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Yüksek Orman Mühendisi Rasim Çetiner, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe yönelik çalışmalar sırasında 2013 yılında Babadağ ilçesinde 1800 metre yükseklikte fotoğrafladığı 'Denizli sümbülü'nü literatüre kazandırdı.Çetiner'in Çameli ilçesinde 2019 yılında 2200 metrede fotoğrafladığı ve Denizli Yünlügelini olarak isimlendirilen yeni bitki türüne ise soyadına atfen 'Rindera Cetineri' adı verildi.Çetiner, son olarak Çameli'deki Karkın Yaylasında yeni bir bitki türünü daha keşfetti.Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Semiz ile birlikte yürütülen çalışma sırasında Çetiner'in önerisiyle alınan örneklerin DNA analizleri sonucu yeni bir civanperçemi türü saptandı.Yeni bitki türü, bir bilim dergisinde yayımlanan makaleyle 'Hanımperçemi/Achillea Alimeana & Semiz ve Uysal' ismiyle bilim dünyasına tanıtıldı.Bitkinin isimlendirilmesinde kaşifi olan Rasim Çetiner'in 2005 yılında kaybettiği eşi Alime Çetiner'e atıf yapıldı.

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denizli, bitki, çiçek