https://tr.sputniknews.com/20220805/kayi-insaat-iscisi-eylemlerinin-surecini-anlatti-devam-edecegiz-gundemi-takip-ediyoruz-1059551771.html

Kayı İnşaat işçisi eylemlerinin sürecini anlattı: ‘Devam edeceğiz, gündemi takip ediyoruz’

Kayı İnşaat işçisi eylemlerinin sürecini anlattı: ‘Devam edeceğiz, gündemi takip ediyoruz’

İnşaat-Sen desteği ile üç yıldır eylemlerini sürdüren Kayı İnşaat işçileri, Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Holding arasındaki uzlaşma sonrası hisselerin... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T15:51+0300

2022-08-05T15:51+0300

2022-08-05T15:51+0300

seyir hali

radyo

kayı inşaat

inşaat

sendika

işçi

rönesans holding

sağlık bakanlığı

konkordato

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Kayı İnşaat işçisi eylemlerinin sürecini anlattı: ‘Devam edeceğiz, gündemi takip ediyoruz’ Kayı İnşaat işçisi eylemlerinin sürecini anlattı: ‘Devam edeceğiz, gündemi takip ediyoruz’

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Holding’in Gaziantep Şehir Hastanesi’ndeki Kayı İnşaat hisselerinin satılarak 3 yıldır alacakları için eylem yapan Kayı İnşaat işçilerinin ücretlerine kavuşması bekleniyor. Kayı İnşaat işçisi Abdulsamet Kete, konkordato sürecinin mevcut bulunduğu konumu ve beklentilerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Kete, üç yıldır süren eylemlerini “Biz yaklaşık üç senedir mücadelemizi sürdürüyoruz. Paramızı, hakkımızı almak için gitmediğimiz kapı kalmadı. Meclis’e, bakanlıklara gittik. Eylemlerimizi buralarda yaptık. Son zamanlarda mahkemeler oldu. Mahkemeden sonra Rönesans yaklaşık 4-5 aydır hastaneden hissesini alacak. Bir türlü gerçekleşmedi. 14-20 gün önce ‘anlaşmalar sağlandı’ diyorlar. Biz de anlaşmanın sağlanması için resmi bir evrak bekliyoruz. Verdiğimiz mücadele kesinlikle boşa gitmedi. İnşaat-Sen’in gücü ile bizi işçileri bir araya topladı. Bize birlik ve beraberliğin nasıl olduğunu öğrettiler. Tek çatı altında toplandık. Bu hakkımızı almışsak İnşaat-Sen sayesinde alacağız, Allah’ın izniyle” diye betimledi.‘Gelecek habere bakacağız, ona göre hareket edeceğiz’Gaziantep Şehir Hastanesi üzerinde anlaşmaya varıldığını söyleyen Kete, alacaklarının sonuçlanacak satış dahilinde ödenmesini beklediklerini “Şu anda anlaşmalar yapılmış. Bu işi aldıktan sonra bizim hakedişlerimiz ne ise konkordato komiserlerine yatırılacak. Onlar da bizim kasamıza yatıracak. Geçmişe baktığımız zaman 3-4 ay önce yine bir ‘anlaşma yakalandı’ diye duyduk fakat nedense olmadı. Coşkun Yılmaz dediğimiz Kayı İnşaat’ın patronu, bütün malını kaçırdı. Bir tek Gaziantep Şehir Hastanesi’ndeki hissesi kaldı. Ona da biz engel olduk. Kaçamadı. Bunun satışı ile ilgili çok kişiye ulaştık fakat bizim anladığımız şey, biz iyi biliyoruz ki bunların derdi başkadır. İşçinin alacaklarını alıp ceplerine koymak istiyorlar. Biz buna kesinlikle müsaade edemeyiz. Eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz olayı ve gündemi takip ediyoruz. Gelecek habere bakacağız, ona göre hareket edeceğiz. Bu kayyum neden atanmış? İşçilerin haklarını ödemesi için, biz de 200 işçinin hakkını inşaata değil direk komiserin hesabına yatırın diyoruz. Bizim hesaba yatırsınlar” diye aktardı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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