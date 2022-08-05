Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220805/kenyada-secim-18-bin-gozlemci-takip-edecek-1059530449.html
Kenya'da seçim: 18 bin gözlemci takip edecek
Kenya'da seçim: 18 bin gözlemci takip edecek
Kenya'da gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimlerini ile genel seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemcinin takip edeceği bildirildi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T02:38+0300
2022-08-05T02:40+0300
dünya
afrika
seçim
kenya
wafula chebukati
gözlemci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103842/86/1038428663_0:287:4152:2623_1920x0_80_0_0_2fd712bc9fd165fbcf4dd3e89fa97d13.jpg
Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu anda 10 bin gözlemciye onay verildiğini, 8 bin kişinin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.Chebukati, bunlardan 1300'ünün uluslararası gözlemci olduğunu dile getirdi.Öte yandan, 22 milyon seçmenin oy kullanacağı 9 Ağustos'un resmi tatil ilan edildiği duyuruldu.Ülkede seçimlere bir hafta kala tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.Başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto, muhalif Raila Odinga, Roots Partisi adayı George Wajackoyah ve Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga olmak üzere 4 aday yarışacak.Ülkede önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarının bu seçimde de tekrar etmesinden endişe ediliyor.
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103842/86/1038428663_136:0:4016:2910_1920x0_80_0_0_6050b7bf7d66ef0f667e8cba56e38477.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, seçim, kenya, wafula chebukati, gözlemci

Kenya'da seçim: 18 bin gözlemci takip edecek

02:38 05.08.2022 (güncellendi: 02:40 05.08.2022)
© AA / Evrim Aydın Seçim - sandık - oy
Seçim - sandık - oy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA / Evrim Aydın
Abone olTelegram
Kenya'da gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimlerini ile genel seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemcinin takip edeceği bildirildi.
Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu anda 10 bin gözlemciye onay verildiğini, 8 bin kişinin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.
Chebukati, bunlardan 1300'ünün uluslararası gözlemci olduğunu dile getirdi.
Öte yandan, 22 milyon seçmenin oy kullanacağı 9 Ağustos'un resmi tatil ilan edildiği duyuruldu.
Ülkede seçimlere bir hafta kala tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.
Başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto, muhalif Raila Odinga, Roots Partisi adayı George Wajackoyah ve Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga olmak üzere 4 aday yarışacak.
Ülkede önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarının bu seçimde de tekrar etmesinden endişe ediliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала