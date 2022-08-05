https://tr.sputniknews.com/20220805/kenyada-secim-18-bin-gozlemci-takip-edecek-1059530449.html
Kenya'da seçim: 18 bin gözlemci takip edecek
Kenya'da seçim: 18 bin gözlemci takip edecek
Kenya'da gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimlerini ile genel seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemcinin takip edeceği bildirildi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T02:38+0300
2022-08-05T02:38+0300
2022-08-05T02:40+0300
dünya
afrika
seçim
kenya
wafula chebukati
gözlemci
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Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu anda 10 bin gözlemciye onay verildiğini, 8 bin kişinin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.Chebukati, bunlardan 1300'ünün uluslararası gözlemci olduğunu dile getirdi.Öte yandan, 22 milyon seçmenin oy kullanacağı 9 Ağustos'un resmi tatil ilan edildiği duyuruldu.Ülkede seçimlere bir hafta kala tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.Başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto, muhalif Raila Odinga, Roots Partisi adayı George Wajackoyah ve Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga olmak üzere 4 aday yarışacak.Ülkede önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarının bu seçimde de tekrar etmesinden endişe ediliyor.
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afrika, seçim, kenya, wafula chebukati, gözlemci
Kenya'da seçim: 18 bin gözlemci takip edecek
02:38 05.08.2022 (güncellendi: 02:40 05.08.2022) Abone ol
Kenya'da gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimlerini ile genel seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemcinin takip edeceği bildirildi.
Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu anda 10 bin gözlemciye onay verildiğini, 8 bin kişinin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.
Chebukati, bunlardan 1300'ünün uluslararası gözlemci olduğunu dile getirdi.
Öte yandan, 22 milyon seçmenin oy kullanacağı 9 Ağustos'un resmi tatil ilan edildiği duyuruldu.
Ülkede seçimlere bir hafta kala tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.
Başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto, muhalif Raila Odinga, Roots Partisi adayı George Wajackoyah ve Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga olmak üzere 4 aday yarışacak.
Ülkede önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarının bu seçimde de tekrar etmesinden endişe ediliyor.