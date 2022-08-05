https://tr.sputniknews.com/20220805/kenyada-secim-18-bin-gozlemci-takip-edecek-1059530449.html

Kenya'da seçim: 18 bin gözlemci takip edecek

Kenya'da seçim: 18 bin gözlemci takip edecek

Kenya'da gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimlerini ile genel seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemcinin takip edeceği bildirildi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

afrika

seçim

kenya

wafula chebukati

gözlemci

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Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu anda 10 bin gözlemciye onay verildiğini, 8 bin kişinin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.Chebukati, bunlardan 1300'ünün uluslararası gözlemci olduğunu dile getirdi.Öte yandan, 22 milyon seçmenin oy kullanacağı 9 Ağustos'un resmi tatil ilan edildiği duyuruldu.Ülkede seçimlere bir hafta kala tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.Başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto, muhalif Raila Odinga, Roots Partisi adayı George Wajackoyah ve Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga olmak üzere 4 aday yarışacak.Ülkede önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarının bu seçimde de tekrar etmesinden endişe ediliyor.

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afrika, seçim, kenya, wafula chebukati, gözlemci