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https://tr.sputniknews.com/20220805/kpss-sorusturmasinda-masak-da-devrede-yayinevi-ve-osym-calisanlarinin-banka-hesaplari-inceleniyor-1059545534.html
KPSS soruşturmasında MASAK da devrede: Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesapları inceleniyor
KPSS soruşturmasında MASAK da devrede: Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesapları inceleniyor
Ankara'da, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, sorular ve el koyulan diğer materyallerin incelenmesi sürüyor. Yayınevi ve ÖSYM... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T13:42+0300
2022-08-05T13:42+0300
türkiye
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
yediiklim yayınevi
kpss
soruşturma
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2022 KPSS'de bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama gerçekleştirildi.Yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el koyuldu. Bu soru örnekleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ederken, soru örneklerindeki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.Öte yandan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi.DDK müfettişlerinin de ÖSYM'de inceleme yaptığı ve tüm soruları taradığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında rapor hazırlanacağı belirtildi.ÖSYM'de iddialar üzerine Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı. Ersoy, dün yaptığı açıklamada, 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta planlanan oturumların da ertelendiğini duyurmuştu. Yeni KPSS takvimi, 17 Eylül'de başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220805/ddk-baskanindan-kpss-aciklamasi-sureci-bulandirmaya-calisanlara-itibar-etmeyin-1059537841.html
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masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), yediiklim yayınevi, kpss, soruşturma

KPSS soruşturmasında MASAK da devrede: Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesapları inceleniyor

13:42 05.08.2022
© DHAKPSS soruşturmasında MASAK da devrede: Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesapları inceleniyor
KPSS soruşturmasında MASAK da devrede: Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesapları inceleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© DHA
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Ankara'da, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, sorular ve el koyulan diğer materyallerin incelenmesi sürüyor. Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının da incelendiği öğrenildi.
2022 KPSS'de bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor.
Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama gerçekleştirildi.
Yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el koyuldu. Bu soru örnekleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ederken, soru örneklerindeki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi.
DDK müfettişlerinin de ÖSYM'de inceleme yaptığı ve tüm soruları taradığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında rapor hazırlanacağı belirtildi.
ÖSYM'de iddialar üzerine Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı. Ersoy, dün yaptığı açıklamada, 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta planlanan oturumların da ertelendiğini duyurmuştu. Yeni KPSS takvimi, 17 Eylül'de başlayacak.
Yunus Arıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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