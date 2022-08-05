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https://tr.sputniknews.com/20220805/misir-israilin-gazzeye-saldirisiyla-tirmanan-gerginligin-sonlanmasi-icin-gorusmeler-yurutuyor-1059569746.html
'Mısır, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla tırmanan gerginliğin sonlanması için görüşmeler yürütüyor'
'Mısır, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla tırmanan gerginliğin sonlanması için görüşmeler yürütüyor'
Mısır'ın, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarının ardından bölgedeki tırmanışın sona ermesi ve ateşkesin tesisi için yoğun görüşmeler yürüttüğü... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T23:46+0300
2022-08-05T23:46+0300
dünya
mısır
gazze
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Mısır'da yayın yapan yönetime yakın "Extra News" kanalında yayımlanan habere göre, Mısır makamları İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından harekete geçti.Kahire makamlarının, bölgede gerginliğin sonlanması ve ateşkesin yeniden sağlanması için yoğun görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.Mısır Fikir ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Halid Akkaşe, kanalda yayımlanan açıklamasında, daha önceki İsrail-Filistin gerginliklerinden alınan derslere bakarak, Kahire'nin elinde gerginliği sona erdirmek için önemli kozlar olduğunu düşündüğünü söyledi.Akkaşe, Mısır'ın ve ilgili kurumların daha önce olduğu gibi çabalarını sürdürdüğünü, yakın gelecekte başarıya ulaşacağını savundu.İsrail Gazze'yi vurduİsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.Saldırının ardından Gazze'deki Filistin gruplarının askeri kanatları, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini bildirmişti.İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdıBölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220805/abluka-altindaki-gazzeden-israile-roketler-firlatildi-1059566406.html
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mısır, gazze

'Mısır, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla tırmanan gerginliğin sonlanması için görüşmeler yürütüyor'

23:46 05.08.2022
© AAİsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA
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Mısır'ın, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarının ardından bölgedeki tırmanışın sona ermesi ve ateşkesin tesisi için yoğun görüşmeler yürüttüğü belirtildi.
Mısır'da yayın yapan yönetime yakın "Extra News" kanalında yayımlanan habere göre, Mısır makamları İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından harekete geçti.
Kahire makamlarının, bölgede gerginliğin sonlanması ve ateşkesin yeniden sağlanması için yoğun görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.
Mısır Fikir ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Halid Akkaşe, kanalda yayımlanan açıklamasında, daha önceki İsrail-Filistin gerginliklerinden alınan derslere bakarak, Kahire'nin elinde gerginliği sona erdirmek için önemli kozlar olduğunu düşündüğünü söyledi.
Akkaşe, Mısır'ın ve ilgili kurumların daha önce olduğu gibi çabalarını sürdürdüğünü, yakın gelecekte başarıya ulaşacağını savundu.

İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
Saldırının ardından Gazze'deki Filistin gruplarının askeri kanatları, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini bildirmişti.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.
İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.
Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.
Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
DÜNYA
Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
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