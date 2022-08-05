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https://tr.sputniknews.com/20220805/abluka-altindaki-gazzeden-israile-roketler-firlatildi-1059566406.html
Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
İsrail ordusunun, 10 kişinin ölümüne neden olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'den de İsrail yönüne doğru roketler... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T22:27+0300
2022-08-05T23:20+0300
dünya
gazze
gazze şeridi
kudüs seriyyeleri
kudüs tugayı
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık roketler Gazze'den İsrail'e doğru atıldı.Sputnik Arapça'nın aktardığına göre Kudüs Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv ile merkez bölgelerine 100'den fazla roket fırlattı.Konuya dair İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyi ve merkez bölgelerinde saldırı sirenleri çaldığı belirtildi.Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Tel Aviv kentinde de sirenler çaldı. Demir Kubbe hava savunma sistemleri, İsrail'in birçok ketine atılan füzeleri engellemek için aktif hale getirildiİsrail Ordusu Radyosu: Demir Kubbe, Gazze'den İsrail'e atılan 46 roketin 33'ünü engellediİsrail Ordusu Radyosu, Demir Kubbe'nin Gazze'den İsrail'e atılan 46 roketin 33'ünü engellediğini duyurdu.Kudüs Tugayları: İsrail'e 100'den fazla roket fırlatıldıKudüs Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv ile merkez bölgelerine 100'den fazla roket fırlattığını açıkladı. 'Gazze'de yüksek patlama sesleriAynı zamanda, İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bugün başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.Sputnik muhabiri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bazı hedefleri füzelerle vurmasının ardından merkez bölgesinden yüksek patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda Gazze Şeridi genelinde İslami Cihad'a ait silah üretim tesislerine, depolara ve atış mevzilerine saldırıda bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları'na ait bir noktayı hedef aldığını aktardı. Uçaklar aynı zamanda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde de tarım arazilerini vurdu.İsrail Başbakanı Lapid: İsrail Gazze'de geniş çaplı bir askeri harekatla ilgilenmiyorİsrail Başbakanı Yair Lapid, Gazze’de geniş çaplı bir operasyonu ilgilenmediklerini belirtti.Lapid, "İsrail Gazze'de geniş çaplı bir askeri harekatla ilgilenmiyor, ama bundan da korkmuyor" dedi.İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurmuştu.Filistin Sağlık Bakanlığ'ından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220805/filistin-yonetiminden-israilin-gazzeye-duzenledigi-saldiriya-kinama-1059561461.html
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gazze, gazze şeridi, kudüs seriyyeleri, kudüs tugayı

Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı

22:27 05.08.2022 (güncellendi: 23:20 05.08.2022)
© AAİsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA
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İsrail ordusunun, 10 kişinin ölümüne neden olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'den de İsrail yönüne doğru roketler fırlatıldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık roketler Gazze'den İsrail'e doğru atıldı.
Sputnik Arapça'nın aktardığına göre Kudüs Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv ile merkez bölgelerine 100'den fazla roket fırlattı.
Konuya dair İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyi ve merkez bölgelerinde saldırı sirenleri çaldığı belirtildi.
Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Tel Aviv kentinde de sirenler çaldı.
Demir Kubbe hava savunma sistemleri, İsrail'in birçok ketine atılan füzeleri engellemek için aktif hale getirildi

İsrail Ordusu Radyosu: Demir Kubbe, Gazze'den İsrail'e atılan 46 roketin 33'ünü engelledi

İsrail Ordusu Radyosu, Demir Kubbe'nin Gazze'den İsrail'e atılan 46 roketin 33'ünü engellediğini duyurdu.
© AAİsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. - Sputnik Türkiye
1/2
© AA
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.
© AAİsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. - Sputnik Türkiye
2/2
© AA
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.
1/2
© AA
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.
2/2
© AA
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

Kudüs Tugayları: İsrail'e 100'den fazla roket fırlatıldı

Kudüs Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv ile merkez bölgelerine 100'den fazla roket fırlattığını açıkladı.

'Gazze'de yüksek patlama sesleri

Aynı zamanda, İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bugün başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.
Sputnik muhabiri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bazı hedefleri füzelerle vurmasının ardından merkez bölgesinden yüksek patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda Gazze Şeridi genelinde İslami Cihad'a ait silah üretim tesislerine, depolara ve atış mevzilerine saldırıda bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları'na ait bir noktayı hedef aldığını aktardı. Uçaklar aynı zamanda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde de tarım arazilerini vurdu.

İsrail Başbakanı Lapid: İsrail Gazze'de geniş çaplı bir askeri harekatla ilgilenmiyor

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Gazze’de geniş çaplı bir operasyonu ilgilenmediklerini belirtti.
Lapid, "İsrail Gazze'de geniş çaplı bir askeri harekatla ilgilenmiyor, ama bundan da korkmuyor" dedi.
İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığ'ından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
DÜNYA
Filistin yönetiminden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya kınama
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