https://tr.sputniknews.com/20220805/navistar-isimli-misir-yuklu-ikinci-gemi-odessadan--yola-cikti--1059532795.html

Mısır yüklü üç gemi Ukrayna'dan yola çıktı

Mısır yüklü üç gemi Ukrayna'dan yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, 3 geminin daha Ukrayna limanlarından, Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı. Gemiler İstanbul'a... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T07:36+0300

2022-08-05T07:36+0300

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gemi

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mısır

tahıl

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Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Ukrayna'dan tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıktı. 35 saatlik yolculukToplamda 58 bin ton mısır taşıyan Polarnet, Rojen ve Navistar isimli gemilerin 35 saatlik yolcuğun ardından İstanbul'da olması bekleniyor. 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navistar" isimli gemi Odesa Limanı’ndan hareket etti. 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen gemisi de yola Çeyrnomorsk Limanı’ndan çıktı. Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekleyen "Polarnet" isimli Türk bayraklı gemi de Karasu’ya gelmek üzere hareket etti.Denetim gerçekleşecekGemilerin İstanbul'a varmasının ardından tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri tarafından denetime tabi tutulacak.

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gemi, rusya, ukrayna, mısır, tahıl