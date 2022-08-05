https://tr.sputniknews.com/20220805/osymden-kpss-duyurusu-sinav-tarihi-aciklandi-1059565552.html
ÖSYM'den KPSS duyurusu: Sınav tarihi açıklandı
ÖSYM'den KPSS duyurusu: Sınav tarihi açıklandı
ÖSYM, yeni KPSS takvimini sosyal medyadan duyurdu. Açıklamaya göre yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T22:20+0300
2022-08-05T22:20+0300
2022-08-05T22:20+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ÖSYM'den KPSS duyurusu: Sınav tarihi açıklandı
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Ayrıntılar geliyor
ÖSYM, yeni KPSS takvimini sosyal medyadan duyurdu. Açıklamaya göre yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak.