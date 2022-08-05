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Sisi’den ‘Mısırlı doktorların gelir ve çalışma ortamlarını iyileştirme’ talimatı
Sisi’den ‘Mısırlı doktorların gelir ve çalışma ortamlarını iyileştirme’ talimatı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, doktorların gelirini artırmak ve çalışma ortamlarını iyileştirmek amacıyla bir finansal sistem geliştirip doktorlara... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
mısır
sisi
doktor
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Mısır cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bassam Radi, Sisi’nin doktorların şartlarını iyileştirmek amacıyla bir teşvik paketinin hazırlanması için talimat verdiğini açıkladı.Açıklamaya göre doktorların gelirlerini artıracak ve çalışma ortamlarını iyileştirecek bir finansal sistem geliştirmek üzere hazırlanacak pakette ayrıca, özellikle ender tıp uzmanlık alanlarında, ücra bölgelerde çalışan doktorlara özel ayrıcalıklar tanınması ve doktorların atama sisteminin tamamen yeninden düzenlenmesi de yer alacak.
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mısır, sisi, doktor, bassam radi

Sisi’den ‘Mısırlı doktorların gelir ve çalışma ortamlarını iyileştirme’ talimatı

00:16 05.08.2022 (güncellendi: 00:18 05.08.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi,
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, doktorların gelirini artırmak ve çalışma ortamlarını iyileştirmek amacıyla bir finansal sistem geliştirip doktorlara teşvik paketleri sağlama talimatı verdi.
Mısır cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bassam Radi, Sisi’nin doktorların şartlarını iyileştirmek amacıyla bir teşvik paketinin hazırlanması için talimat verdiğini açıkladı.
Açıklamaya göre doktorların gelirlerini artıracak ve çalışma ortamlarını iyileştirecek bir finansal sistem geliştirmek üzere hazırlanacak pakette ayrıca, özellikle ender tıp uzmanlık alanlarında, ücra bölgelerde çalışan doktorlara özel ayrıcalıklar tanınması ve doktorların atama sisteminin tamamen yeninden düzenlenmesi de yer alacak.
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