https://tr.sputniknews.com/20220805/sisiden-misirli-doktorlarin-gelir-ve-calisma-ortamlarini-iyilestirme-talimati-1059525751.html

Sisi’den ‘Mısırlı doktorların gelir ve çalışma ortamlarını iyileştirme’ talimatı

Sisi’den ‘Mısırlı doktorların gelir ve çalışma ortamlarını iyileştirme’ talimatı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, doktorların gelirini artırmak ve çalışma ortamlarını iyileştirmek amacıyla bir finansal sistem geliştirip doktorlara... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T00:16+0300

2022-08-05T00:16+0300

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doktor

bassam radi

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Mısır cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bassam Radi, Sisi’nin doktorların şartlarını iyileştirmek amacıyla bir teşvik paketinin hazırlanması için talimat verdiğini açıkladı.Açıklamaya göre doktorların gelirlerini artıracak ve çalışma ortamlarını iyileştirecek bir finansal sistem geliştirmek üzere hazırlanacak pakette ayrıca, özellikle ender tıp uzmanlık alanlarında, ücra bölgelerde çalışan doktorlara özel ayrıcalıklar tanınması ve doktorların atama sisteminin tamamen yeninden düzenlenmesi de yer alacak.

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mısır, sisi, doktor, bassam radi