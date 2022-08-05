https://tr.sputniknews.com/20220805/tcmb-10-ay-sonra-ilk-kez-kitlere-doviz-satisi-yapmadi-1059550122.html

Merkez Bankası 10 ay sonra ilk kez KİT'lere döviz satışı yapmadı

Merkez Bankası 10 ay sonra ilk kez KİT'lere döviz satışı yapmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 ayın ardından ilk kez kamu iktisadi teşebbüslerine doğrudan döviz satışı gerçekleştirmedi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T15:26+0300

2022-08-05T15:26+0300

2022-08-05T15:27+0300

ekonomi

merkez bankası

kit

tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit)

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Temmuz ayında kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı gerçekleştirilmedi. Böylece 10 ayın ardından ilk kez KİT'lere döviz satışı yapılmamış oldu.Bankanın KİT'lere döviz satışı, ocakta 4 milyar 146 milyon dolar, şubatta 5 milyar 368 milyon dolar, martta 3 milyar 240 milyon dolar, nisanda 3 milyar 296 milyon dolar, mayısta 1 milyar 816 milyon dolar ve haziranda 105 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu da yılın ilk yarısında KİT'lere toplamda 17 milyar 971 milyon dolarlık döviz satışına işaret etti.Uzmanlar, TCMB'nin KİT'lere döviz satışının büyük kısmının doğal gaz ithalatı yapan BOTAŞ'a gerçekleştirildiğini belirterek, yaz aylarında doğal gaz ithalatının düşmesiyle döviz ihtiyacında düşüş yaşandığını söyledi.TCMB'nin yaz aylarında KİT'lere döviz satışının düşük seviyelerde gerçekleştiğine dikkati çeken uzmanlar, söz konusu işlemin hacminin geçen yılın haziran-temmuz ve ağustos aylarında toplamda 269 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu bildirdi.

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merkez bankası, kit, tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit)