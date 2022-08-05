https://tr.sputniknews.com/20220805/tesk-baskani-palandoken-piyasada-madeni-para-kitligi-var-1059570163.html

TESK Başkanı Palandöken: Piyasada madeni para kıtlığı var

TESK Başkanı Palandöken: Piyasada madeni para kıtlığı var

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, piyasada madeni para bulmada sorun yaşandığını ifade etti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T23:57+0300

2022-08-05T23:57+0300

2022-08-05T23:57+0300

ekonomi

bendevi palandöken

madeni para

tesk

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Bloomberg HT’nin haberine göre, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, piyasada madeni para bulma sıkıntısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Palandöken, ürün fiyatlarının çoğunlukla küsuratlı olduğunu belirterek esnafın çoğunlukla para üstü dönerken madeni paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi.Merkez Bankası’na yakın yerlerde olan esnafın madeni para temin edebildiğini ifade eden Palandöken, diğerlerinin bu konuda zorlandığını dile getirdi.Palandöken, "Bankalarda zaten bozuk para trafiği yok. Piyasada bozuk parada bir sorun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Piyasaya bol miktarda bozuk para sürülmesinin tüketici ve esnaf açısından rahatlatıcı olur" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220804/tesk-baskani-palandoken-devlete-odenecek-borclarla-ilgili-yeni-bir-yapilandirma-bekliyoruz-1059480331.html

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bendevi palandöken, madeni para, tesk