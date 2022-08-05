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Türkiye'den üç turist, Mari El'deki Ebedi Alev'e saygısızlıktan ceza aldı
Türkiye'den üç turist, Mari El'deki Ebedi Alev'e saygısızlıktan ceza aldı
Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyet Mari El’in başkenti Yoşkar Ola’da turist olarak bulunan Türkiye vatandaşı 3 kişinin, kentteki Ebedi Alev anıtına saygısızlık... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T19:40+0300
2022-08-05T19:45+0300
dünya
rusya
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anıt
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Yoşkar Ola Bölge Savcılığın’ndan yapılan açıklamada, Mari El Yüksek Mahkemesi’nin Ebedi Alev'e saygısızlık yapan kişileri yaptıkları eylemden suçlu bularak 1’er yıl hapis cezası ile cezalandırdığı kaydedildi.Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi, Rusya'nın askeri sembollerini alenen aşağılamaktan suçlu bulundu ve mahkum edildi (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 354.1 Maddesinin 4. Bölüm)” denildi.21 Şubat’ta Yoşkar-Ola merkez parkında meydana gelen olayda, 3 kişinin askeri zafer anıt kompleksinin bir parçası olan Ebedi Alev'in granit kaidesine çıkarak uygunsuz eylemlerde bulundukları belirtildi.
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rusya, türk turistler, anıt

Türkiye'den üç turist, Mari El'deki Ebedi Alev'e saygısızlıktan ceza aldı

19:40 05.08.2022 (güncellendi: 19:45 05.08.2022)
© DHAmahkeme - yargı
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© DHA
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Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyet Mari El’in başkenti Yoşkar Ola’da turist olarak bulunan Türkiye vatandaşı 3 kişinin, kentteki Ebedi Alev anıtına saygısızlık yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.
Yoşkar Ola Bölge Savcılığın’ndan yapılan açıklamada, Mari El Yüksek Mahkemesi’nin Ebedi Alev'e saygısızlık yapan kişileri yaptıkları eylemden suçlu bularak 1’er yıl hapis cezası ile cezalandırdığı kaydedildi.
Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi, Rusya'nın askeri sembollerini alenen aşağılamaktan suçlu bulundu ve mahkum edildi (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 354.1 Maddesinin 4. Bölüm)” denildi.
21 Şubat’ta Yoşkar-Ola merkez parkında meydana gelen olayda, 3 kişinin askeri zafer anıt kompleksinin bir parçası olan Ebedi Alev'in granit kaidesine çıkarak uygunsuz eylemlerde bulundukları belirtildi.
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